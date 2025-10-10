La sénatrice souhaite que les PDG des télécommunications divulguent les détails de la transmission des données téléphoniques des législateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La sénatrice républicaine Marsha Blackburn souhaite que les PDG de AT&T T.N , Verizon

VZ.N et T-Mobile TMUS.O révèlent s'ils ont reçu ou se sont opposés aux citations à comparaître concernant les données téléphoniques de huit sénateurs américains qui ont été obtenues par le ministère de la Justice dans le cadre de l'enquête sur l'émeute du 6 janvier 2021 au Capitole, selon des lettres consultées par Reuters vendredi.

Lundi, les Républicains du Sénat ont divulgué un document datant de 2023 qui montre que le FBI a obtenu des données téléphoniques connues sous le nom de "toll records" à partir des téléphones des sénateurs, y compris Blackburn, qui étaient liées à l'enquête sur l'émeute.

Elle souhaite que les entreprises de télécommunications répondent à une série de questions, notamment si elles ont fourni "les données téléphoniques de leurs appareils personnels, de leurs appareils officiels du gouvernement, ou des deux?"