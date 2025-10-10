 Aller au contenu principal
La sénatrice souhaite que les PDG des télécommunications divulguent les détails de la transmission des données téléphoniques des législateurs
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 19:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La sénatrice républicaine Marsha Blackburn souhaite que les PDG de AT&T T.N , Verizon

VZ.N et T-Mobile TMUS.O révèlent s'ils ont reçu ou se sont opposés aux citations à comparaître concernant les données téléphoniques de huit sénateurs américains qui ont été obtenues par le ministère de la Justice dans le cadre de l'enquête sur l'émeute du 6 janvier 2021 au Capitole, selon des lettres consultées par Reuters vendredi.

Lundi, les Républicains du Sénat ont divulgué un document datant de 2023 qui montre que le FBI a obtenu des données téléphoniques connues sous le nom de "toll records" à partir des téléphones des sénateurs, y compris Blackburn, qui étaient liées à l'enquête sur l'émeute.

Elle souhaite que les entreprises de télécommunications répondent à une série de questions, notamment si elles ont fourni "les données téléphoniques de leurs appareils personnels, de leurs appareils officiels du gouvernement, ou des deux?"

Valeurs associées

AT&T
26,015 USD NYSE -0,38%
T-MOBILE US
228,7800 USD NASDAQ +1,14%
VERIZON COMM
40,205 USD NYSE -1,57%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

