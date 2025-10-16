Inde: Infosys revoit une nouvelle fois ses prévisions annuelles à la hausse

( AFP / IDREES MOHAMMED )

Le géant indien des services informatiques Infosys a relevé une nouvelle fois jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel 2025-2026, après des résultats supérieurs aux attentes pour son 2e trimestre décalé clos fin septembre.

L'entreprise, dont le siège se situe à Bangalore, a publié une une hausse de 13,19% de son bénéfice net sur un an, à 73,6 milliards de roupies (837,7 millions de dollars) entre juillet et septembre.

Les analystes interrogés par Bloomberg tablaient en moyenne sur 72,24 milliards de roupies.

Le chiffre d'affaires a progressé de 8,5% sur un an pour atteindre 444,9 milliards de roupies, dépassant les attentes des experts qui tablaient sur 439,29 milliards de roupies.

Forts de ces résultats, le groupe table désormais sur une croissance de son chiffre d'affaires de 2 à 3% à taux de change constant pour l'exercice en cours. En juillet il avait déjà relevé ses prévisions tablant sur 1 à 3%.

"Nous avons enregistré une performance globale solide au deuxième trimestre: forte croissance, marges solides et génération de trésorerie très élevée", s'est félicité le directeur financier, Jayesh Sanghrajka, dans un communiqué.

M. Sanghrajka a ajouté qu'Infosys continuait de réaliser des investissements stratégiques pour "préparer l'entreprise pour l'avenir" dans un contexte de "forte incertitude".

Cette publication, comme celle du trimestre précédent, montre une lente reprise des dépenses de la part des clients du deuxième exportateur indien de services logiciels, précédemment confronté à un ralentissement dans un climat d'incertitude économique mondiale notamment liée aux mesures protectionnistes du président américain Donald Trump.

Infosys, qui est le deuxième exportateur indien de services logiciels, tire plus de 80% de ses revenus des marchés occidentaux.

L'action Infosys avait clôturé en baisse de 0,2% à la clôture de la Bourse de Mumbai jeudi, avant la publication des résultats