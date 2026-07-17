La semaine à venir à Wall Street-Les résultats d'Alphabet et d'Intel au centre de l'attention du secteur de l'IA alors que la saison des résultats s'accélère aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur le marché et les résultats financiers aux paragraphes 2, 4, 7, 10 et 18)

* Les prévisions de dépenses d'Alphabet au centre de l'attention lors de la publication des résultats de mercredi

* Intel et Texas Instruments publieront leurs résultats, tandis que le secteur des semi-conducteurs sera sous les feux de la rampe

* Tesla, American Express et RTX figurent parmi les autres entreprises qui publieront leurs résultats

par Lewis Krauskopf

La saison des résultats des entreprises américaines s'accélère cette semaine, alors qu'Alphabet GOOGL.O et Intel INTC.O s'apprêtent à publier des informations susceptibles d'influencer le secteur de l'IA, leader du marché, dans un contexte de fortes attentes en matière de bénéfices et d'incertitudes liées au conflit avec l'Iran.

L’indice S&P 500 .SPX a chuté vendredi, enregistrant une baisse hebdomadaire, plombé par un recul brutal des actions des semi-conducteurs, qui avaient connu une forte hausse. L’indice de référence S&P 500 reste toutefois en hausse d’environ 9 % en 2026, et se situe à 2 % en dessous de son plus haut historique atteint début juin.

Les attentes croissantes concernant la solidité des bénéfices cette année ont constitué un soutien de fond à l’enthousiasme des investisseurs pour les actions. Ils comptent désormais sur la saison des résultats du deuxième trimestre , qui vient de débuter, pour démontrer que le moteur des bénéfices des entreprises tourne toujours à plein régime, les bénéfices du S&P 500 devant progresser de pas moins de 26 % sur cette période, selon les données de LSEG IBES.

« Les gros titres continuent de susciter l’inquiétude et laissent les investisseurs perplexes, se demandant pourquoi le marché continue d’atteindre de nouveaux sommets », a déclaré Michael Arone, stratège en chef des investissements chez State Street Investment Management. « Et la raison en est que les fondamentaux ont fait preuve de résilience et que les bénéfices continuent d’être exceptionnels. »

ALPHABET SOUS LES PROJECTEURS POUR SES DÉPENSES EN IA

Le rapport trimestriel d’Alphabet, attendu mercredi, retiendra toute l’attention de Wall Street. La société mère de Google, troisième plus grande entreprise américaine en termes de capitalisation boursière avec 4 200 milliards de dollars, peut faire bouger les indices en tant que l’un des poids lourds des « Magnificent Seven », ces sept valeurs phares qui ont tiré les actions américaines vers le haut pendant la majeure partie de la phase haussière qui dure depuis près de quatre ans.

L’entreprise est également un « hyperscaler » de l’IA, dépensant des milliards de dollars pour développer des centres de données et des infrastructures d’IA. Ces dépenses d’investissement dans l’IA ont été au cœur de la reprise boursière de cette année, générant d’énormes gains pour les fabricants de semi-conducteurs et d’autres entreprises bénéficiant de ces dépenses massives.

« Si Alphabet annonce "une quelconque réduction de ses prévisions de dépenses en matière d’IA", on pourrait observer des répercussions sur l’ensemble de l’écosystème de l’IA », a déclaré Kevin Mahn, président et directeur des investissements chez Hennion & Walsh Asset Management. Les résultats des fabricants de semi-conducteurs Intel et Texas Instruments TXN.O revêtent une importance particulière en raison de la remontée spectaculaire enregistrée cette année par les valeurs du secteur des puces électroniques. Le marché a toutefois marqué le pas ces dernières semaines , l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX clôturant vendredi en baisse de plus de 20 % par rapport à son plus haut historique atteint fin juin, confirmant ainsi qu’il se trouve en phase baissière.

L’indice affiche néanmoins une hausse de plus de 60 % depuis le début de l’année 2026; l’action Intel a bondi de plus de 160 %, tandis que celle de Texas Instruments a progressé de 60 %.

La réaction mitigée du marché aux résultats solides publiés cette période par les entreprises étrangères Samsung Electronics

005930.KS et Taiwan Semiconductor TSM.N 2330.TW témoigne des attentes élevées envers le secteur des semi-conducteurs.

Les actions des fabricants de puces ont connu de fortes fluctuations, les investisseurs se demandant si cette hausse fulgurante n’était pas allée trop loin. Le poids collectif considérable du secteur dans les indices signifie que les actions des fabricants de puces peuvent influencer la direction du marché. Les produits à effet de levier liés au secteur des semi-conducteurs « amplifient également les mouvements à la hausse comme à la baisse », a déclaré M. Arone de State Street.

LES RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE COMMENCENT À AFFLUER À L’APPROCHE DE LA RÉUNION DE LA FED

Tesla TSLA.O , dirigée par Elon Musk et faisant également partie des « Magnificent Seven », devrait également publier ses résultats la semaine prochaine. Parmi les autres résultats très attendus, citons ceux d’American Express AXP.N , de Philip Morris International PM.N et du sous-traitant de défense RTX RTX.N . Au total, plus de 80 entreprises du S&P 500 devraient publier leurs résultats.

Les grandes banques américaines ont donné le coup d’envoi de la saison des résultats cette semaine, affichant des bénéfices soutenus par les commissions de conseil en fusions-acquisitions et la forte hausse des revenus de trading.

Wall Street restait sur le qui-vive face aux développements au Moyen-Orient susceptibles de provoquer des fluctuations quotidiennes des marchés, suite à une récente escalade de la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran, qui dure depuis près de cinq mois. De nombreux investisseurs s’attendent à ce que cette guerre soit relativement de courte durée, mais craignent qu’une recrudescence des tensions ne fasse remonter les prix de l’énergie aux niveaux atteints après le début du conflit, attisant ainsi les craintes d’inflation.

Cette question est particulièrement d’actualité à l’approche de la réunion de la Réserve fédérale prévue fin juillet. Les cours des contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux indiquent que le marché s’attend à ce que la banque centrale américaine relève ses taux d’intérêt dans les mois à venir afin de ramener l’inflation, qui dépasse l’objectif annuel de 2 % fixé par la Fed, à un niveau plus bas. Les données publiées cette semaine, plus modérées que prévu, concernant l’ des prix à la consommation et les prix à la production aux États-Unis ont apaisé certaines craintes quant à une éventuelle hausse des taux par la Fed lors de sa réunion de ce mois-ci .

« Les données macroéconomiques dressent le tableau d’une économie stable, avec une certaine amélioration des pressions inflationnistes », a déclaré Eric Kuby, directeur des investissements chez North Star Investment Management.