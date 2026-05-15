La semaine à venir à Wall Street-Les rapports de Nvidia et des détaillants mettent en lumière l'essor de l'IA et les dépenses de consommation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions reculent par rapport à leurs plus hauts niveaux vendredi, alors que les rendements obligataires s'envolent

* Nvidia publie ses résultats mercredi, alors que les actions des semi-conducteurs s'envolent

* Walmart publie ses résultats jeudi; Target, Home Depot, TJX et d'autres détaillants doivent également publier leurs résultats

(Mises à jour à la clôture des marchés vendredi) par Lewis Krauskopf

Deux thèmes essentiels pour le marché boursier américain – l'essor de l'intelligence artificielle et les dépenses de consommation sous la pression de l'inflation – seront scrutés de près la semaine prochaine avec la publication des résultats du géant des semi-conducteurs Nvidia NVDA.O et d'une multitude de détaillants menés par Walmart WMT.O .

Les indices boursiers ont grimpé en flèche ces dernières semaines, l'indice de référence S&P 500 .SPX et le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, frôlant des niveaux records. Deux facteurs influençant l'évolution du marché de manière « presque parallèle » ont été les développements en matière d'IA et la flambée des prix de l'énergie provoquée par la guerre en Iran, a déclaré Allen Bond, gestionnaire de portefeuille chez Jensen Investment Management.

« Il n'y a pas beaucoup de recoupements entre ces deux scénarios, mais d'un jour à l'autre, ces développements ... peuvent vraiment influencer le marché », a déclaré M. Bond.

Les actions ont reculé vendredi, la hausse des prix du brut ayant attisé les craintes inflationnistes qui ont également entraîné une forte hausse des rendements obligataires.

Le S&P 500 a néanmoins progressé de près de 17 % depuis son plus bas niveau de l'année atteint fin mars, et affiche désormais une hausse de plus de 8 % en 2026.

Après cette forte hausse, plusieurs investisseurs ont estimé que le marché était prêt à marquer une pause. Certains s’inquiétaient du fait que relativement peu de titres aient tiré les gains récents, ce qui suggère que la reprise pourrait être moins solide qu’elle ne le paraît. Par exemple, selon les données de LSEG, seul environ un cinquième des composants du S&P 500 avait surperformé l’indice depuis le plus bas du 30 mars, jeudi matin.

« C'est en réalité un petit groupe de titres qui tire à nouveau les rendements globaux de l'indice », a déclaré Patrick Ryan, stratège en chef des investissements chez Madison Investments. « Ce n'est pas nécessairement un signe de bonne santé pour le marché quand autant de titres sont laissés pour compte. »

LES RÉSULTATS DE NVIDIA ATTENDUS DANS UN CONTEXTE DE FORTE HAUSSE DES SEMI-CONDUCTEURS

Nvidia publiera ses résultats mercredi, alors que s'achève une période de résultats exceptionnellement solides sur la croissance des bénéfices des entreprises américaines au premier trimestre.

Les actions de Nvidia, la plus grande entreprise au monde en termes de capitalisation boursière, ainsi que celles d’autres fabricants de semi-conducteurs, ont propulsé les indices à la hausse ces dernières semaines. L’action Nvidia a progressé de 36 % depuis son plus bas niveau de mars, tandis que l’indice des semi-conducteurs Philadelphia SE .SOX a grimpé de plus de 60 %, dans un contexte de demande vorace de puces, les entreprises technologiques dépensant massivement pour construire des centres de données et d’autres infrastructures liées à l’IA.

Les produits d'IA de Nvidia ont fait grimper son action de plus de 1 800 % depuis le début du dernier marché haussier en octobre 2022.

« Ce que nous attendons de Nvidia, ce sont des preuves qui justifient la hausse du cours de l'action, ainsi que sa position et les bénéfices qu'elle tire de cette augmentation des dépenses dans les centres de données », a déclaré M. Bond. « Les résultats seront considérés ... comme un indicateur de la santé du reste du secteur. »

L'une des questions est de savoir si les concurrents grignotent la part de marché de Nvidia, a déclaré Yung-Yu Ma, stratège en chef des investissements chez PNC Financial Services Group.

« La question sera probablement davantage de savoir si Nvidia est capable de défendre sa position de leader aussi bien qu’elle l’a fait ces dernières années », a déclaré M. Ma.

LES INVESTISSEURS ATTENDENT LES PRÉVISIONS DES DÉTAILLANTS SUR LES TENDANCES DE DÉPENSES

La semaine à venir apportera également des nouvelles du secteur de la distribution. Walmart, le plus grand distributeur au monde, publiera ses résultats trimestriels jeudi. Parmi les autres distributeurs qui publieront leurs résultats la semaine prochaine figurent Home Depot HD.N , Target TGT.N et TJX Cos

TJX.N .

Les investisseurs craignent que l'inflation liée à la guerre ne commence à peser sur les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l'économie américaine.

Les données publiées cette semaine ont révélé des chiffres mensuels élevés tant pour les prix à la consommation que pour les prix de gros, l'indice des prix à la production pour avril enregistrant sa plus forte hausse depuis mars 2022. Au début du mois, le prix moyen national de l'essence aux États-Unis a dépassé les 4,50 dollars le gallon pour la première fois en près de quatre ans.

Les investisseurs voudront entendre les détaillants s'exprimer sur les tendances de consommation et savoir si celles-ci ont évolué ces dernières semaines, a déclaré M. Ma de PNC.

« À un moment donné, ces coûts finiront par se répercuter sur les consommateurs et commenceront à modérer les dépenses », a déclaré M. Ma. « C'est probablement ce qui est le plus en jeu pour les résultats des détaillants: dans quelle mesure le consommateur est-il résilient? »