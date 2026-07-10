La semaine à venir à Wall Street-Les investisseurs vont devoir faire face à une semaine chargée, marquée par la publication des résultats, l'indice des prix à la consommation et l'actualité concernant l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Le point sur les données boursières de vendredi)

* L'escalade des tensions au Moyen-Orient dans le collimateur des marchés

* Les grandes banques donnent le coup d'envoi d'une saison des résultats du deuxième trimestre qui s'annonce solide

* L'IPC, l'IPP et les ventes au détail devraient donner un aperçu de l'inflation et de la vigueur de l'économie

par Lewis Krauskopf

La semaine à venir, riche en données économiques, en publications de résultats d’entreprises et en développements au Moyen-Orient, mettra à l’épreuve un marché boursier américain résilient, dont les indices se maintiennent à des niveaux proches de leurs plus hauts historiques malgré des turbulences sous la surface. L’indice S&P 500 .SPX a enregistré une deuxième semaine consécutive de hausse, portant la progression de cet indice de référence à plus de 10% depuis le début de l’année et à moins de 1% de son plus haut historique atteint début juin. Cette bonne tenue hebdomadaire a surmonté les fortes fluctuations des actions des semi-conducteurs, qui dominent le marché, ainsi qu’une recrudescence des tensions entre les États-Unis et l’Iran , qui a remis au premier plan, pour les investisseurs, les risques liés à la guerre qui dure depuis quatre mois et aux flambées des prix de l’énergie qui en découlent.

Les grandes banques donneront le coup d’envoi, la semaine prochaine, de la saison des résultats du deuxième trimestre des entreprises américaines, qui devrait être solide . Plusieurs rapports économiques clés sont attendus, à commencer par l’indice des prix à la consommation américain, un indicateur d’inflation susceptible de réajuster les anticipations du marché en matière de taux d’intérêt.

"On observe plusieurs courants contraires: l’actualité géopolitique, le début de la saison des résultats, la publication prochaine de données sur l’IPC et un certain scepticisme concernant le commerce de l’IA", a déclaré Michael Reynolds, vice-président chargé de la stratégie d’investissement chez Glenmede. "On dirait simplement que de nombreux facteurs atteignent leur paroxysme en même temps."

LE PÉTROLE ET L’IRAN DE RETOUR DANS LE COLLIMATEUR DES MARCHÉS La conviction des investisseurs quant à une durée relativement courte du conflit au Moyen-Orient, combinée à une saison des résultats du premier trimestre exceptionnelle , a contribué à soutenir les actions au cours des derniers mois.

Les cours du pétrole ont bondi cette semaine sur fond d’inquiétudes quant à l’impact de la reprise des attaques contre le transport maritime et les approvisionnements mondiaux. Le Brent LCOc1 s’établissait en fin de séance à environ 76 dollars le baril, loin du seuil des 100 dollars atteint plus tôt cette année, considéré comme plus préoccupant pour l’ensemble des marchés. Les investisseurs ont toutefois indiqué qu’ils resteraient attentifs à l’évolution de la situation en Iran, notamment aux répercussions sur le transport maritime et à toute extension du conflit dans la région.

"Il est très difficile de prendre des décisions d’investissement stratégiques dans un contexte où la situation

… en Iran est si instable", a déclaré King Lip, stratège en chef chez BakerAvenue Wealth Management à San Francisco.

Le recul des cours du pétrole ces dernières semaines pourrait atténuer la nécessité pour les banques centrales mondiales de relever leurs taux d’intérêt afin de maîtriser l’inflation.

Pour la Réserve fédérale américaine, "l’évolution du prix du pétrole pourrait déterminer le degré d’urgence de la prochaine hausse des taux — c’est-à-dire si celle-ci aura lieu en septembre ou en octobre", ont indiqué jeudi les stratèges de Macquarie dans une note.

LES INVESTISSEURS CHERCHENT DES INDICES SUR LA TRAJECTOIRE DES TAUX DANS LES DONNÉES SUR L’INFLATION

Le rapport sur l’IPC de juin, attendu mardi, pourrait également accentuer la pression sur la Fed pour qu’elle agisse afin de maîtriser l’inflation. L’indice des prix à la consommation (IPC) sous-jacent, qui exclut les prix de l’énergie, sera au centre de l’attention, notamment pour évaluer dans quelle mesure la hausse des prix du pétrole observée cette année pourrait se répercuter plus largement sur l’inflation, ont indiqué les investisseurs.

"Si l’inflation s’accélère ou si nous observons des signes indiquant qu’elle restera élevée au cours des prochains mois, cela pourrait faire grimper les probabilités d’une hausse des taux d’ici la fin de l’année", a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef des marchés chez Ameriprise.

Un autre indicateur de l’inflation, l’indice des prix à la production, sera publié le lendemain de la publication de l’IPC. Les chiffres mensuels des ventes au détail, attendus jeudi, donneront un aperçu de la vigueur des dépenses de consommation.

La hausse des taux d’intérêt peut peser sur les actions en augmentant les coûts d’emprunt pour les consommateurs et les entreprises. Les anticipations des investisseurs concernant des hausses de taux imminentes se sont renforcées à la suite d’une réunion de la Fed étonnamment "belliciste" le mois dernier, la première sous la présidence de Kevin Warsh. Le compte-rendu de cette réunion , publié cette semaine, a révélé les inquiétudes croissantes des décideurs politiques concernant l’inflation.

M. Warsh lui-même devrait prononcer son premier discours sur la politique monétaire devant le Congrès la semaine prochaine.

LES BANQUES LANCENT LA SAISON DES RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE

JPMorgan Chase JPM.N et Goldman Sachs GS.N figurent parmi les grandes banques qui publieront leurs résultats mardi, donnant le ton d’une saison de publication des résultats trimestriels qui devrait révéler une croissance globale exceptionnelle des bénéfices aux États-Unis.

Les résultats des banques pourraient donner un aperçu de la vigueur de la consommation, à travers les produits de cartes de crédit, ainsi que des tendances générales en matière de crédit.

"Si les grandes banques affichent des résultats et des perspectives solides la semaine prochaine, cela indiquera que l’économie dans son ensemble, ainsi que le contexte général pour les entreprises et les consommateurs, ont relativement bien résisté au deuxième trimestre", a déclaré M. Saglimbene.

Des résultats sont également attendus la semaine prochaine de la part d’entreprises de premier plan telles que Netflix

NFLX.O , BlackRock BLK.N et Johnson & Johnson JNJ.N .

Selon LSEG IBES, les bénéfices du S&P 500 devraient bondir de 23,7% au deuxième trimestre par rapport à l’année dernière.

"Nous nous apprêtons à vivre un trimestre vraiment solide", a déclaré M. Reynolds, stratège chez Glenmede. "Bon nombre de ces entreprises vont devoir afficher de bons résultats pour vraiment justifier ces attentes."