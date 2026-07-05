La semaine à venir à Wall Street-Les investisseurs guettent les indices de la Fed et les signes concernant les résultats alors que le secteur technologique vacille

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de la CHRONIQUE PROGRAMMÉE initialement publiée le 3 juillet, sans modification)

* Les procès-verbaux de la Fed publiés mercredi seront scrutés à la recherche d'indices sur l'évolution des taux

* Delta et PepsiCo publieront leurs résultats, en prélude à la saison des résultats du deuxième trimestre

* La saison des résultats devrait s'accélérer dans le courant du mois de juillet

par Lewis Krauskopf

Au cours de la semaine à venir, les investisseurs chercheront des indices sur la probabilité de hausses imminentes des taux d’intérêt et les premiers signes d’une saison des résultats décisive, tout en évaluant la vigueur du rebond du marché boursier américain. Le second semestre 2026 a démarré cette semaine sur un ton similaire à celui du premier semestre, les performances en dents de scie des valeurs technologiques de premier plan faisant osciller les principaux indices. Le compte-rendu de la réunion mouvementée de la Réserve fédérale du mois dernier, ainsi que les résultats de Delta Air Lines DAL.N et de PepsiCo PEP.O , pourraient fournir de nouveaux repères au marché, dont la remontée alimentée par le secteur technologique a connu des soubresauts ces dernières semaines.

Les valeurs technologiques, et en particulier les semi-conducteurs, ont porté la hausse du marché ces derniers mois, l’indice de référence S&P 500 .SPX ayant progressé de 14,9 % au cours du deuxième trimestre qui s’est achevé mardi, son meilleur trimestre depuis 2020. Mais plus récemment, ce secteur a connu des fluctuations spectaculaires, avec notamment de fortes baisses en fin de semaine. D’autres secteurs ont affiché de bonnes performances au cours du dernier mois, tels que la santé, l’industrie et la finance, suscitant chez les investisseurs l’espoir d’une rotation saine qui permettrait d’élargir la hausse du marché.

“C’est un élément que je vais surveiller de près au cours des deux prochaines semaines: voir si cette diversification se poursuit ou non”, a déclaré Joe Mazzola, responsable des opérations et stratège en produits dérivés chez Charles Schwab. “Ou bien, si l’on commence à observer un recul prolongé chez certains des valeurs technologiques gagnantes, cela laisse-t-il présager un recul global du marché?”

LES INVESTISSEURS CHERCHENT DES INDICES SUR LES TAUX DANS LE COMPTE-RENDU DE LA FED Les perspectives en matière de taux d’intérêt ont basculé: alors qu’au début de l’année, on s’attendait à des baisses de taux favorables aux actions, on table désormais sur des hausses dans les mois à venir. Ces anticipations de hausse des taux ont été légèrement revues à la baisse jeudi à la suite d’un rapport sur l’emploi moins dynamique que prévu. Les paris en faveur d’une politique restrictive s’étaient multipliés à la suite de la réunion de la Réserve fédérale du mois dernier , la première présidée par le nouveau président Kevin Warsh. Ce dernier a souligné que la banque centrale se concentrerait sur la stabilité des prix, l’inflation étant supérieure à l’objectif annuel de 2 % fixé par la Fed. Le compte-rendu de cette réunion sera publié mercredi.

Kevin Warsh a également averti que la banque centrale ne tiendrait plus la main au marché et qu’elle abandonnait ses indications prospectives sur les mesures que la Fed pourrait prendre à court terme. Cela pourrait conférer davantage d’importance aux comptes rendus des futures réunions de politique monétaire de la Fed.

“Je pense qu’il sera intéressant de voir comment les discussions se sont déroulées autour de la table, dans quelle mesure ils penchent progressivement vers une position plus restrictive”, a déclaré Matthew Miskin, co-stratège en chef des investissements chez Manulife John Hancock Investments.

“C’est ce que les investisseurs et les marchés vont se demander: sur quoi ce nouveau président de la Fed et son organe de décision mis à jour vont-ils s’appuyer pour déterminer l’orientation future des taux?” Selon les investisseurs, l’un des sujets clés est la manière dont les responsables de la Fed évaluent l’impact inflationniste des prix de l’énergie, qui, à l’approche de la réunion, s’étaient atténués après les flambées liées à la guerre en Iran . Un autre sujet concerne l’ampleur des divergences éventuelles entre les responsables de la Fed.

Des taux d’intérêt plus élevés peuvent peser sur les actions en augmentant les coûts d’emprunt pour les consommateurs et les entreprises, et en se traduisant par une hausse des rendements obligataires, ce qui rend ces derniers potentiellement plus attractifs que les actions.

Jeudi en fin de journée, les contrats à terme sur les fonds fédéraux laissaient entrevoir une probabilité à peu près égale que la banque centrale relève ses taux d’ici sa réunion de septembre, selon les données de LSEG. Les chiffres publiés jeudi par le ministère du Travail ont montré que la croissance de l’emploi aux États-Unis avait fortement ralenti en juin, apaisant ainsi certaines craintes du marché concernant une hausse des taux à court terme.

“Si la Fed adopte effectivement une politique plus restrictive et entame un cycle de resserrement, cela constituera un risque pour le marché et les valorisations”, a déclaré James Ragan, co-directeur des investissements et directeur de la recherche en gestion d’investissements chez D.A. Davidson. “Je pense qu’il est très important de disposer d’autant d’informations que possible sur la façon dont la Fed envisage les choses.”

UNE SAISON DES RÉSULTATS DÉCISIVE S'ANNONCE

Alors que la semaine s’annonce relativement calme en matière de données économiques américaines, les publications sur l’activité dans les secteurs des services et de l’industrie pourraient aider à clarifier les tendances inflationnistes.

Les actions ont rebondi ces derniers mois après les baisses liées au conflit américano-israélien avec l’Iran. Le S&P 500 affiche une hausse de plus de 9 % en 2026, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, a progressé de 11 %. Les résultats d’entreprises étonnamment solides du premier trimestre ont soutenu la remontée du marché et placé la barre plus haut pour la saison des résultats du deuxième trimestre, qui s’intensifiera plus tard ce mois-ci.

Deux rapports préliminaires seront publiés la semaine prochaine: ceux de Delta et du fabricant de snacks et de boissons PepsiCo, qui offrent des perspectives différentes sur les tendances de la consommation.

Dans l’ensemble, les entreprises du S&P 500 devraient voir leurs bénéfices du deuxième trimestre progresser de plus de 24 %, selon LSEG IBES.

“Si les bénéfices constituent le fil conducteur de ce marché haussier, je pense que l’essentiel pour cette saison des résultats est simplement de confirmer la trajectoire des bénéfices pour cette année et de montrer que la dynamique haussière se poursuivra l’année prochaine”, a déclaré Keith Lerner, directeur des investissements chez Truist Advisory Services.