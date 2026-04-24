La semaine à venir à Wall Street-Les actions américaines en pleine ascension s'apprêtent à vivre une semaine décisive, marquée par la publication des résultats des entreprises technologiques et la réunion de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Microsoft, Alphabet, Amazon, Apple et Meta s'apprêtent à publier leurs résultats

* Plus d'un tiers des entreprises du S&P 500 doivent publier leurs résultats

* La réunion de la Fed mercredi pourrait être la dernière de Powell en tant que président

* Les données sur le PIB du premier trimestre et l'inflation PCE sont également attendues cette semaine

(Mise à jour avec les données boursières de vendredi et l'annonce de la fin de l'enquête sur Jerome Powell, paragraphes 2, 5, 9, 14 et 15) par Lewis Krauskopf

La forte reprise des actions américaines sera mise à l'épreuve par une semaine chargée en résultats d'entreprises, menée par les grandes sociétés technologiques, ainsi que par une réunion de la Réserve fédérale qui pourrait marquer la fin du mandat de Jerome Powell à la tête de la banque centrale américaine.

Les indices boursiers ont grimpé en flèche ce mois-ci, rebondissant après les inquiétudes liées aux répercussions économiques du conflit au Moyen-Orient pour atteindre des sommets historiques . Vendredi, l'indice de référence S&P 500 .SPX affichait une hausse d'environ 13 % depuis le 30 mars. Au cours de cette période, le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, a bondi de plus de 19 %.

"Nous avons parcouru un long chemin en peu de temps", a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef des marchés chez Ameriprise. "La semaine prochaine sera décisive pour confirmer cette reprise."

Bien que le cessez-le-feu au Moyen-Orient ait apaisé les craintes d’une escalade plus grave et contribué à alimenter la reprise boursière, les développements liés au conflit américano-israélien avec l’Iran devraient continuer à influencer les cours des actifs dans les jours à venir.

DES RÉSULTATS « MAGNIFIQUES »

Les prévisions de bénéfices solides pour cette année ont renforcé les perspectives optimistes des investisseurs sur les actions, et la saison des résultats du premier trimestre a démarré sur les chapeaux de roue. Vendredi, 81,3 % des entreprises du S&P 500 avaient publié des résultats supérieurs aux attentes des analystes, avec une hausse globale des bénéfices estimée à 16,1 % au premier trimestre, selon Tajinder Dhillon, responsable de la recherche sur les résultats chez LSEG.

Plus d'un tiers des sociétés du S&P 500 devrait publier ses résultats rien que la semaine prochaine. Parmi elles figurent cinq des "Magnificent Seven", ces sociétés à très forte capitalisation qui ont été parmi les valeurs phares du marché haussier amorcé il y a plus de trois ans.

Microsoft MSFT.O , Alphabet GOOGL.O , Amazon AMZN.O et Meta Platforms META.O publieront leurs résultats mercredi, les investisseurs se concentrant sur leurs plans d'investissement massifs visant à construire des centres de données et d'autres infrastructures pour soutenir les applications d'intelligence artificielle. Apple AAPL.O publiera ses résultats jeudi, dans la foulee de l'annonce par le fabricant de l'iPhone d'un changement de directeur général .

"Ces entreprises ont beaucoup à prouver, et pour que le cours de leurs actions progresse, elles vont vraiment devoir impressionner les investisseurs sur le plan des résultats", a déclaré M. Saglimbene.

Après un début d'année mitigé, les "Magnificent Seven" et les valeurs technologiques ont globalement affiché de solides performances ce mois-ci. Les actions des fabricants de puces se sont particulièrement distinguées, l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX ayant progressé pendant 18 séances consécutives jusqu'à vendredi.

Parmi les autres entreprises qui publieront leurs résultats la semaine prochaine figurent le fabricant de médicaments amaigrissants Eli Lilly LLY.N , le géant pétrolier Exxon Mobil

XOM.N et la société de traitement des paiements Visa V.N .

LA RÉUNION DE LA FED SERA-T-ELLE LA DERNIÈRE DE POWELL?

La Fed devrait, selon les prévisions générales, maintenir ses taux d'intérêt inchangés dans sa déclaration de politique monétaire mercredi, à l'issue de sa réunion de deux jours. Les investisseurs chercheront à obtenir des avis actualisés des responsables politiques sur l'impact de la guerre sur l'économie et l'évolution des taux d'intérêt.

Les craintes d'une flambée des prix de l'énergie due à la guerre ont conduit les investisseurs à revoir à la baisse leurs attentes concernant des baisses de taux favorables aux actions cette année. Selon les données de LSEG, les marchés anticipent moins d'une baisse standard de 25 points de base d'ici décembre, alors qu'ils en prévoyaient au moins deux avant le début de la guerre fin février.

Pourtant, "le fait que la Fed reste inchangée... est quelque peu favorable, par rapport aux autres banques centrales qui devraient relever leurs taux lors des prochaines réunions", a déclaré Marvin Loh, stratège macroéconomique senior chez State Street. "Cela... apporte donc un léger vent favorable aux actifs américains."

Cette réunion devrait également être la dernière avec Powell à la tête de la Fed, son mandat de président prenant fin le 15 mai. L'ancien gouverneur de la Fed Kevin Warsh, choisi par le président Donald Trump pour lui succéder à la présidence de la Fed, a comparu cette semaine devant une commission du Sénat américain pour son audition de confirmation.

Vendredi, des informations ont été publiées indiquant que le ministère américain de la Justice mettait fin à son enquête sur Powell concernant les coûts de rénovation du siège de la Fed, levant ainsi un obstacle majeur à la prise de fonction de Warsh.

La semaine prochaine sera également marquée par la publication des données sur la croissance économique américaine au premier trimestre, ainsi que de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) de mars, l'indicateur d'inflation privilégié par la Fed. Ces deux rapports pourraient donner un aperçu des répercussions économiques du conflit au Moyen-Orient à ce jour.

La guerre reste un enjeu majeur pour les marchés, a déclaré Sid Vaidya, stratège en chef des investissements chez TD Wealth.

"Ce qui nous inquiète, c'est que nous avons assisté à un rebond du marché, mais qu'aucune solution permanente n'a été trouvée", a déclaré M. Vaidya. "Plus le conflit dure, plus le risque pour l'économie réelle est grand, ce qui se traduira alors par des difficultés et une volatilité potentielles pour les marchés."