La semaine à venir à Wall Street-Le rapport sur l'emploi et les chiffres de l'inflation mettront à l'épreuve la trajectoire des taux américains et la vigueur de l'économie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reproduction de la rubrique PROGRAMMÉE initialement publiée le 25 septembre, sans modification)

* Le rapport sur l'emploi de septembre devrait faire état de la création de 100 000 emplois

* Les données PCE de mercredi devraient révéler les tendances de l'inflation

* La hausse des rendements obligataires américains et le resserrement du marché pourraient **comporter des risques pour la** reprise

par Lewis Krauskopf

Les investisseurs passeront au crible les rapports sur l’emploi et l’inflation au cours de la semaine à venir afin d’évaluer les risques d’un resserrement plus marqué de la politique monétaire, ce qui pourrait compromettre la reprise du marché boursier américain.

Les principaux indices boursiers ont oscillé près de leurs niveaux records vendredi, le S&P 500 .SPX se situant à moins de 1 % de son plus haut niveau atteint mi-août, soutenu par les valeurs technologiques et celles liées à l’intelligence artificielle.

Le rapport mensuel sur l’emploi, attendu le 2 octobre, sera l’événement phare pour Wall Street. Un indicateur clé de l’inflation sera également au centre de l’attention. Les investisseurs scrutent les implications pour la Réserve fédérale, qui a commencé ce mois-ci à relever ses taux d’intérêt pour la première fois en trois ans afin de lutter contre une inflation élevée.

"Quand on prend du recul et qu’on examine ce qui importe au marché en ce moment, la Fed est au centre de l’attention, tout comme les taux d’intérêt", a déclaré Jim Baird, directeur des investissements chez Plante Moran Financial Advisors. "Ces deux rapports seront très importants, car ils donneront des indications sur la manière dont la réflexion de la Fed pourrait évoluer."

DES PROBLÈMES LIÉS AUX OBLIGATIONS… ET SOUS LA SURFACE DU MARCHÉ?

Les indices boursiers faisaient preuve de résilience malgré les menaces, principalement la hausse continue des rendements des bons du Trésor, alors que la vague de ventes se prolongeait, les investisseurs exigeant une rémunération plus élevée pour détenir des obligations d’État. Le rendement des bons du Trésor à 30 ans a atteint cette semaine son plus haut niveau depuis plus de 20 ans et le rendement de référence à 10 ans a largement dépassé le seuil très surveillé des 5 %.

"Compte tenu de l’évolution du marché obligataire ces derniers mois, il n’est pas exclu que la situation se détériore assez rapidement", a déclaré jeudi Matthew Maley, stratège en chef des marchés chez Miller Tabak, dans une note.

Certains segments du marché boursier ont connu des difficultés en septembre, ce qui rend les investisseurs méfiants face à un affaiblissement plus généralisé. Le S&P 500, qui est davantage influencé par les titres présentant les plus fortes capitalisations boursières, est pour l’instant resté pratiquement inchangé en septembre et affichait toujours une hausse d’environ 13 % en 2026.

Mais huit des onze secteurs du S&P 500 sont en territoire négatif depuis le début du mois, les valeurs financières et les services publics figurant parmi celles qui ont reculé d’environ 5%. Une version à pondération égale de l’indice — considérée comme un baromètre de l’action moyenne — a reculé d’environ 4 % en septembre.

"Les indices ont bien résisté, mais ce n’est pas le cas de l’action moyenne", a déclaré Paul Nolte, conseiller senior en gestion de patrimoine et stratège de marché chez Murphy & Sylvest Wealth Management. "Sous la surface, on observe une certaine érosion."

Le secteur technologique, qui pèse lourd dans l’indice, a progressé ce mois-ci, notamment les valeurs des semi-conducteurs, qui comptent parmi les grands gagnants de la tendance liée à l’intelligence artificielle. Le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O , dont la capitalisation boursière a dépassé les 1 000 milliards de dollars, doit publier ses résultats trimestriels mercredi.

LES CHIFFRES DE L'EMPLOI S'ANNONCENT TANDIS QUE LES PARIS SUR UNE HAUSSE DES TAUX SE CONFIRMENT

Le rapport sur l’emploi de septembre devrait faire état d’une création de 100 000 emplois et d’un taux de chômage de 4,2 %, selon un sondage Reuters auprès d’économistes.

"On s'attend à ce que le marché du travail se soit amélioré ces derniers mois", a déclaré James Ragan, co-directeur des investissements et directeur de la recherche en gestion d'investissements chez D.A. Davidson. "Cette évolution positive de l'emploi est importante pour donner confiance dans le maintien d'une forte consommation."

Le rapport sur l’emploi exceptionnellement positif du mois précédent a renforcé les anticipations d’une hausse des taux par la Fed. La banque centrale a relevé ses taux d’un quart de point de pourcentage le 16 septembre et a laissé entendre qu’elle procéderait à une nouvelle hausse avant la fin de l’année. Jeudi, les contrats à terme sur les Fed Funds laissaient entrevoir une probabilité supérieure à 60 % que la banque centrale relève ses taux lors de sa prochaine réunion en octobre, selon les données de LSEG.

"Le marché se contenterait volontiers d’un rapport sur l’emploi satisfaisant, mais pas exceptionnel", a déclaré Baird. "Si les chiffres de l’emploi s’avéraient excessivement bons, cela pourrait facilement susciter une réaction négative à court terme sur les marchés, car cela serait perçu comme un argument supplémentaire en faveur d’une nouvelle hausse des taux en octobre."

Les hausses de taux posent plusieurs défis aux actions. Elles augmentent les coûts d’emprunt et ralentissent l’économie, tout en entraînant une hausse des rendements obligataires, ce qui accroît la concurrence des obligations vis-à-vis des actions en matière d’investissement.

La publication mercredi de l’indice mensuel des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE), suivi de près par la Fed, donnera un **aperçu** des tendances inflationnistes. Dans le rapport précédent, l’indice PCE sous-jacent avait augmenté de 3,3 % sur les 12 mois clos en juillet, bien au-dessus de l’objectif de 2 % de la banque centrale.

Ce rapport "confirmera probablement que l’inflation reste supérieure à l’objectif", a déclaré Nolte. Mais "si l’on constate que le PCE affiche une tendance légèrement à la baisse, cela suscitera peut-être un peu plus d’enthousiasme sur les marchés".