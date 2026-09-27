Armani couvre de paillettes son élégance discrète

Défilé de la collection printemps-été Giorgio Armani lors de la semaine de la mode, le 27 septembre 2026 à Milan ( AFP / Stefano Rellandini )

Un an après le décès de Giorgio Armani, les femmes de sa marque ont paré leur élégance de cristaux et de paillettes pour la collection printemps-été présentée dimanche à Milan.

Silvana Armani, la nièce du créateur italien, a proposé des robes et ensembles noirs et blancs, aux décolletés s'ouvrant parfois jusqu'au nombril.

Défilé de la collection printemps-été Giorgio Armani lors de la semaine de la mode, le 27 septembre 2026 à Milan ( AFP / Stefano Rellandini )

Dans le "Teatro" du groupe, où la dépouille de Giorgio Armani avait été exposée au public début septembre 2025, les mannequins ont défilé dimanche lentement, tout en retenue. Mais les cristaux et le lamé de leurs tenues jouaient avec la lumière de la boule à facettes suspendue au plafond.

Défilé de la collection printemps-été Giorgio Armani lors de la semaine de la mode, le 27 septembre 2026 à Milan ( AFP / Stefano Rellandini )

Si Giorgio Armani utilisait déjà ces touches lumineuses dans ses tenues de soirée, Silvana les a multipliées afin de souligner la fluidité et la légèreté de ses silhouettes.

Silvana Armani, qui a travaillé pendant quarante ans aux côtés de son oncle, a été saluée par de longs applaudissements.

Ses créations s'adressent à "une femme normale, sûre d'elle, qui, lorsqu'elle s'habille, se sent bien dans nos vêtements", a-t-elle déclaré dans une interview accordée au magazine Vogue.

Défilé de la collection printemps-été Giorgio Armani lors de la semaine de la mode, le 27 septembre 2026 à Milan ( AFP / Stefano Rellandini )

Depuis le décès de Giorgio Armani, Silvana Armani s'est surtout attachée à retoucher certaines "fioritures", supprimant par exemple les chapeaux et réduisant la place des bijoux et des accessoires. "Ce n'est pas une déclaration théorique sur la féminité, mais quelque chose de très personnel", a précisé la créatrice.

Défilé de la collection printemps-été Giorgio Armani lors de la semaine de la mode, le 27 septembre 2026 à Milan ( AFP / Stefano Rellandini )

Emporio Armani, la deuxième marque du groupe, avait présenté mercredi la dernière collection mixte dessinée par Leo dell'Orco et Silvana Armani, avant l'arrivée de Dario Vitale.

Cette collection estivale (en lin, soie ou jersey blanc, gris ou noir) était comme vieillie et froissée par l'eau de mer et le vent. Des cristaux de sel, utilisés pour traiter les vêtements, étaient aussi reproduits sur des vestes et des broches.

Défilé de la collection printemps-été Giorgio Armani lors de la semaine de la mode, le 27 septembre 2026 à Milan ( AFP / Stefano Rellandini )

Milan passe le témoin lundi à Paris, où seront présentées les collections de Dior, Louis Vuitton, Valentino et Carven.