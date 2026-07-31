La semaine à venir à Wall Street-Le marché boursier américain, en pleine instabilité, attend le rapport sur l'emploi et une semaine riche en résultats financiers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Publication du rapport sur l'emploi non agricole prévue le 7 août; une hausse de 91 000 emplois attendue

* Un quart des résultats du S&P 500 seront publiés, notamment ceux de Lilly, AMD et Palantir

* SpaceX, la société d'Elon Musk, s'apprête à publier son premier rapport trimestriel

par Lewis Krauskopf

Les données sur l'emploi aux États-Unis et une série de résultats d'entreprises attendus cette semaine maintiendront les investisseurs en actions dans l'expectative quant à l'orientation du marché boursier, qui a été secoué par les tensions géopolitiques, l'incertitude entourant la politique de taux d'intérêt et les fluctuations importantes des valeurs technologiques de premier plan.

Jeudi, le S&P 500 .SPX était en passe d’enregistrer une légère hausse hebdomadaire, après avoir connu d’importantes fluctuations quotidiennes, et se situait à environ 2,3 % en dessous du plus haut historique atteint par l’indice de référence le 2 juin. Les investisseurs digéraient les réactions contrastées aux résultats de Microsoft MSFT.O et de Meta Platforms META.O — deux sociétés à très forte capitalisation dont les dépenses massives en matière d’ IA ont été au cœur de la tendance haussière liée à l’IA cette année. L’action Microsoft a enregistré sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis 2008 après ses prévisions optimistes concernant la croissance du cloud , tandis que celle de Meta s’est effondrée après l’annonce d’une chute de son flux de trésorerie . La réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale et la décision « belliciste » qui en a résulté mercredi ont également laissé les investisseurs dans l’incertitude quant aux implications pour les actions, dans un contexte où beaucoup ont estimé que les messages étaient contradictoires concernant le plan de la banque centrale pour maîtriser l’inflation.

Le rapport mensuel sur l’emploi aux États-Unis, attendu le 7 août, retiendra toute l’attention de Wall Street, tout comme les résultats d’entreprises telles que le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly LLY.N et le concepteur de semi-conducteurs Advanced Micro Devices AMD.O .

Le premier rapport trimestriel de SpaceX SPCX.O , la société d’Elon Musk, est également attendu mardi. Le titre de cette entreprise a chuté après la forte hausse enregistrée le mois dernier à la suite de son introduction en bourse, ce qui pourrait avoir des répercussions plus larges sur l’appétit pour le risque des investisseurs.

« Le marché dans son ensemble cherche à retrouver ses marques et tente en quelque sorte de déterminer d’où viendra cette reprise », a déclaré Yung-Yu Ma, stratège en chef des investissements chez PNC Financial Services Group. Le S&P 500 affiche une hausse de plus de 8 % en 2026. Les investisseurs ont souligné le soutien fondamental apporté aux actions par la forte croissance globale des bénéfices des entreprises, tandis que l'élargissement récent des gains boursiers à des secteurs jusqu’alors à la traîne pourrait indiquer une plus grande pérennité pour ce marché haussier qui dure depuis près de quatre ans. Mais les craintes liées à la surchauffe de certains segments du secteur de l’IA ont pesé sur les indices, en particulier sur les actions très performantes des entreprises de semi-conducteurs, qui ont reculé en juillet. Une nouvelle escalade du conflit entre les États-Unis et l’Iran vient également compliquer la situation , la remontée des cours du pétrole faisant grimper les rendements des bons du Trésor sur fond de craintes renouvelées d’inflation.

« Le marché est en quelque sorte pris en otage par le prix du pétrole et le rendement des bons du Trésor à 10 ans, qui ont tous deux progressé », a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B. Riley Wealth. « Nous verrons si nous pouvons obtenir un peu de répit sur ce front la semaine prochaine. »

LES CHIFFRES DE L'EMPLOI ATTENDUS APRÈS LES RÉPERCUSSIONS DE LA DÉCISION DE LA FED

Wall Street peinait encore à digérer la décision de la Fed de maintenir ses taux d’intérêt inchangés, trois de ses douze membres ayant exprimé leur désaccord lors du vote en faveur d’une hausse.

La confusion portait principalement sur la conférence de presse du nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, qui présidait sa deuxième réunion. Kevin Warsh a réitéré sa ferme intention de ramener l’inflation à 2 %, mais les investisseurs ont exprimé leur incertitude quant à la manière dont il comptait atteindre cet objectif de longue date.

Les données publiées jeudi ont montré que l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) — un indicateur d’inflation suivi par la Fed — avait progressé de 3,3 % en glissement annuel en juin.

La volonté de Kevin Warsh de réduire les indications de la Fed concernant ses projets de taux pourrait également amener les marchés à examiner d’un œil plus critique les données économiques, notamment le prochain rapport sur l’emploi.

La nouvelle direction de la Fed représente « un changement significatif en termes de mentalité concernant les indications prospectives, la transparence et la communication », a déclaré Jim Baird, directeur des investissements chez Plante Moran Financial Advisors.

« En conséquence, nous pourrions assister à une volatilité peut-être légèrement plus marquée autour des publications économiques clés… car la direction que nous prenons est un peu moins claire. »

UNE SEMAINE RICHE EN RÉSULTATS FINANCIERS AVEC PALANTIR ET CATERPILLAR

Le rapport sur l’emploi non agricole du mois de juillet devrait faire état d’une hausse de 91 000 emplois et d’un taux de chômage de 4,3 %, selon un sondage Reuters.

Compte tenu de l’attention portée par la Fed à l’inflation, un chiffre de croissance de l’emploi nettement plus élevé pourrait susciter des inquiétudes quant à une surchauffe de l’économie et renforcer les anticipations de hausses de taux. Jeudi, les contrats à terme sur les fonds fédéraux indiquaient une probabilité de 64 % d’une hausse des taux lors de la prochaine réunion de la Fed en septembre, selon les données de LSEG.

« Si l’on assistait à une tension inattendue sur le marché du travail, cela contribuerait presque sans ambiguïté à rendre plus probable une hausse des taux par la Fed lors de sa prochaine réunion », a déclaré Baird.

Plus d’un quart des entreprises du S&P 500 doivent publier leurs résultats la semaine prochaine. Parmi celles-ci figurent Caterpillar CAT.N , Palantir PLTR.O et Merck MRK.N .

Dans l'ensemble, les bénéfices du deuxième trimestre devraient enregistrer une forte hausse. En tenant compte des entreprises qui ont déjà publié leurs résultats ainsi que des estimations pour les autres, les bénéfices du S&P 500 devraient progresser de 27,7 % en données ajustées par rapport à l'année dernière, selon les données LSEG IBES publiées mercredi.

« Le tableau global des résultats devrait apporter de la stabilité », a déclaré Ma, de PNC.