La semaine à venir à Wall Street-La hausse des actions pourrait connaître une période difficile à mesure que les résultats s'essoufflent et que les rendements remontent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'indice d'inflation PCE sera publié jeudi

* Salesforce, Costco et Best Buy figurent parmi les résultats attendus alors que le premier trimestre, particulièrement solide, touche à sa fin

* Une vague de ventes sur le marché obligataire se profile alors que les rendements des bons du Trésor atteignent des niveaux records

(Mise à jour avec les dernières données du marché) par Lewis Krauskopf

Les actions américaines, qui ont connu une forte hausse, pourraient faire face à des turbulences dans les derniers jours d'une saison des résultats d'entreprise exceptionnelle, alors que les investisseurs sont confrontés à un contexte de plus en plus délicat marqué par une inflation galopante et la hausse des rendements obligataires.

L'indice de référence S&P 500 .SPX a vacillé cette semaine, mais restait proche de son plus haut historique,en hausse de plus de 9 % depuis le début de l'année. L'indice a enregistré huit semaines consécutives de gains.

La solidité des résultats a permis aux investisseurs de faire abstraction de facteurs négatifs tels que la hausse des rendements, la flambée des prix du pétrole et la guerre en cours entre les États-Unis, Israël et l'Iran, a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef des marchés chez Ameriprise, mais « la saison des résultats est en quelque sorte terminée ».

« Les investisseurs tournent la page de la saison des résultats, et l'environnement macroéconomique commence à occuper le devant de la scène », a déclaré Anthony Saglimbene, avant une semaine boursière raccourcie en raison du Memorial Day lundi.

Une vague de ventes sur le marché obligataire tient Wall Street en haleine. Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR a atteint cette semaine son plus haut niveau depuis janvier 2025, tandis que le rendement à 30 ans US30YT=RR a atteint son plus haut niveau depuis 2007, bien que les deux rendements aient reculé vers la fin de la semaine. Les rendements, qui augmentent à mesure que les prix des obligations baissent, constituent un frein pour les actions lorsqu’ils progressent rapidement, notamment en pesant sur les valorisations et en se traduisant par une hausse des coûts d’emprunt pour les consommateurs et les entreprises.

Les principaux facteurs à l'origine de la hausse des rendements ont été les craintes inflationnistes et les flambées des prix de l'énergie liées à la guerre.

« Les craintes inflationnistes continuent de s'intensifier », a déclaré Jim Baird, directeur des investissements chez Plante Moran Financial Advisors. « On observe une hausse des rendements des bons du Trésor à long terme qui met le marché obligataire à rude épreuve et risque de freiner globalement les actions si elle persiste pendant un certain temps. »

LES CHIFFRES DE L'INFLATION AMÉRICAINE SONT ATTENDUS

Les chiffres de l’inflation sont attendus jeudi avec la publication de l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) pour le mois d’avril. La publication du PCE, l’indicateur privilégié par la Réserve fédérale pour fixer son objectif d’inflation annuel de 2 %, fait suite à des chiffres élevés enregistrés ce mois-ci pour d’autres indicateurs des prix à la consommation et des prix à la production.

« Ce sera un autre indicateur qui montrera probablement que les mois de prix élevés du pétrole et de perturbations de l'approvisionnement commencent à se répercuter sur les données d'inflation », a déclaré Anthony Saglimbene.

Les craintes inflationnistes se répercutent de plus en plus sur les anticipations de taux d’intérêt. Les marchés à terme anticipent désormais une hausse des taux par la Réserve fédérale plus tard en 2026. Au début de cette année, les marchés tablaient sur des baisses de taux plus favorables aux actions.

Le compte-rendu publié cette semaine de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed ( ) a montré que les responsables s’inquiétaient de plus en plus que les flambées de prix pendant la guerre américano-israélienne contre l’Iran ne ravivent l’inflation. Un nombre croissant d’entre eux se sont montrés ouverts à la possibilité d’une hausse des taux.

« Au mieux, je dirais que nous sommes désormais dans un scénario de pause prolongée, avec la possibilité d’un retour à des hausses de taux plus tard dans l’année si l’inflation continue de s’accélérer », a déclaré Jim Baird.

Parmi les autres données économiques attendues cette semaine figurent une nouvelle estimation de la croissance au premier trimestre et les derniers chiffres de la confiance des consommateurs.

COSTCO ET SALESFORCE CLÔTURENT UN PREMIER TRIMESTRE EXCEPTIONNEL

Avec plus de 90 % des entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats, les bénéfices globaux du premier trimestre devraient avoir bondi de 29 % par rapport à l'année précédente, selon les données LSEG IBES.

« Je dirais que les attentes en matière de bénéfices et de croissance économique sont assez élevées », a déclaré Scott Wren, stratège senior des marchés mondiaux chez Wells Fargo Investment Institute. « Cela se reflète dans le niveau actuel des cours boursiers. »

Plusieurs grands détaillants publieront leurs résultats la semaine prochaine, notamment Costco COST.O , Best Buy BBY.N et Dollar Tree DLTR.O , alors que les investisseurs guettent les signes indiquant que la hausse des prix de l'essence pourrait peser sur les autres dépenses de consommation. L'action Walmart WMT.O a chuté jeudi après que le leader du secteur de la distribution ait maintenu ses objectifs annuels prudents en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices.

L'IA, qui a été un moteur clé de la croissance des actions et des bénéfices, sera également au centre de l'attention avec les résultats du fournisseur de logiciels cloud Salesforce

CRM.N et de Dell Technologies DELL.N , qui commercialise des serveurs.

Le fabricant de puces Nvidia NVDA.O , dont les résultats sont considérés comme un baromètre de la santé du marché de l'IA, a prévu mercredi un chiffre d'affaires de 91 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, dépassant les estimations de Wall Street.

« Les résultats de Nvidia contribuent à confirmer que les tendances de dépenses robustes liées à l'IA restent intactes », a déclaré Brock Weimer, analyste en stratégie d'investissement chez Edward Jones, dans un commentaire envoyé par e-mail.