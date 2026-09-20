La semaine à venir à Wall Street-Après la hausse des taux de la Fed, les investisseurs se concentrent sur la trajectoire des taux et le ralentissement de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reprise d'un article publié vendredi.)

* Les marchés digèrent la première hausse des taux depuis 2023

* Interventions de responsables de la Fed et enquêtes économiques au programme

* La visite aux États-Unis du président chinois Xi et les cours du pétrole sont également au centre de l'attention

par Lewis Krauskopf

Les investisseurs boursiers américains se concentreront la semaine prochaine sur l'évolution des taux d'intérêt, les tensions au Moyen-Orient et les nouveaux appels à ralentir les progrès de l'IA, tout en évaluant si les indices boursiers peuvent atteindre de nouveaux sommets historiques.

Les marchés continueront d’assimiler la décision prise mercredi par la Réserve fédérale de relever ses taux d’intérêt pour la première fois en trois ans , dans le but de juguler une inflation supérieure à l’objectif fixé. Bien que cette hausse des taux ait été largement anticipée, les investisseurs restent dans l’incertitude quant au nombre de hausses que la banque centrale américaine pourrait finalement mettre en œuvre et aux implications pour les rendements des bons du Trésor, déjà en hausse.

Ces dernières semaines, les actions ont été influencées par la hausse des rendements des bons du Trésor et la flambée des cours du pétrole, sur fond d’escalade du conflit au Moyen-Orient. Un niveau de 5 % pour le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans et un baril de pétrole à 100 dollars constituaient des "seuils psychologiques", a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B. Riley Wealth.

En dessous de ces seuils, "les acteurs du marché peuvent pousser un bref soupir de soulagement et s’impliquer davantage", a déclaré M. Hogan. Lorsqu’ils dépassent ces seuils, "comme cela s’est produit au cours des quatre ou cinq dernières semaines, le marché considère simplement que ces vents contraires sont insurmontables", a-t-il ajouté.

En effet, les actions ont progressé jeudi alors que les cours du pétrole et les rendements baissaient, le brut américain s’établissant à 101 dollars le baril et le rendement des obligations d’État à 10 ans tombant à 4,93 % en fin de séance.

LES DÉCLARATIONS DE LA FED ET LES INDICES SUR LES TAUX AU CENTRE DE L’ATTENTION

Les hausses de jeudi ont permis à l’indice boursier de référence S&P 500 .SPX d’afficher une progression de plus de 11 % depuis le début de l’année, tout en restant à environ 2 % en dessous de son plus haut historique atteint mi-août.

Les hausses de taux, qui risquent d’augmenter les coûts d’emprunt et de ralentir l’économie, constituent des défis potentiels pour les actions. Mais la décision de mercredi était en grande partie déjà anticipée par les marchés avant la réunion. Cette décision a également été perçue par les investisseurs comme un test de crédibilité pour le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, afin d’évaluer si la banque centrale relèverait ses taux malgré les appels répétés du président Donald Trump en faveur d’une baisse des taux. C’est Trump qui a choisi Warsh pour diriger la Fed.

"Nous avons franchi un obstacle de taille" avec cette réunion, a déclaré Joe Mazzola, stratège en chef des opérations chez Charles Schwab.

Les investisseurs guettent désormais les signes indiquant quand la Fed pourrait relever à nouveau ses taux. Jeudi soir, les contrats à terme sur les fonds fédéraux laissaient entrevoir une probabilité à peu près égale que la banque centrale procède à une hausse lors de sa prochaine réunion en octobre, juste avant les élections de mi-mandat aux États-Unis.

À la suite de la réunion de mercredi, plusieurs responsables de la Fed devraient s’exprimer la semaine prochaine. Toute indication sur les intentions de la banque centrale concernant ce cycle de hausse pourrait s’avérer particulièrement précieuse, compte tenu de la volonté affichée par Warsh d’éviter toute indication prospective sur l’évolution des taux.

"En l’absence d’indications, ce qui est en réalité la nouvelle norme sous la présidence de Kevin Warsh, je pense qu’il devient d’autant plus important de solliciter l’avis de ceux qui sont disposés à s’exprimer", a déclaré M. Hogan.

RENCONTRE ENTRE TRUMP ET XI ENVISAGÉE POUR DES DISCUSSIONS SUR LES TECHNOLOGIES

Les enquêtes sur l’activité manufacturière et des services, ainsi que sur la confiance des consommateurs, pourraient également fournir des informations sur les tendances inflationnistes au cours d’une semaine relativement pauvre en données économiques.

La semaine prochaine, les investisseurs suivront de près la visite attendue du président chinois Xi Jinping aux États-Unis, notamment sa rencontre avec Trump prévue jeudi.

Parmi les enjeux entre les deux pays, les investisseurs ont estimé que la course au développement de l’IA et les restrictions concernant les semi-conducteurs pourraient avoir un impact sur les marchés, en particulier sur les valeurs technologiques. Le secteur technologique représente 38 % du S&P 500, et bien qu’il ait progressé de plus de 20 % en 2026, il a perdu du terrain depuis le début du mois de juin.

"Le secteur technologique doit retrouver sa place de leader pour que nous puissions atteindre de nouveaux sommets historiques", a déclaré M. Mazzola.

L’IA est également au centre de l’attention après que des leaders du secteur ont appelé à un ralentissement du développement à la suite d’avertissements alarmants concernant les dangers de cette technologie émergente. Les craintes d’un ralentissement ont légèrement pesé sur les actions des entreprises de semi-conducteurs, au cœur du boom de l’IA.

Les investisseurs attendaient des signes plus concrets avant de conclure à une remise en cause du thème des dépenses en IA, qui a stimulé les actions cette année, notamment des mesures potentielles visant à réglementer plus strictement le secteur.

Toute faiblesse des actions résultant de ces développements pourrait constituer une opportunité d’achat, a déclaré Jeff Schulze, stratège en chef des investissements au Franklin Templeton Institute. "Je doute qu’une réglementation soit mise en place qui restreigne réellement les investissements et le rythme de développement des modèles à l’avenir", a-t-il ajouté.

Le S&P 500 est resté globalement inchangé au cours des derniers mois, malgré des résultats d’entreprise globalement solides, ce qui "finira par offrir une bonne base de valorisation permettant au marché de s’envoler", a déclaré M. Schulze.

"C’est un contexte plutôt favorable aux actifs risqués, surtout si nous parvenons à maintenir une certaine baisse des rendements obligataires à long terme", a-t-il ajouté.