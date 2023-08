Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

La SEC va approuver des ETF sur les futures sur l’ether information fournie par Newsmanagers • 24/08/2023 à 00:15

(NEWSManagers.com) - La Securities and Exchange Commission (SEC) est sur le point d’autoriser les premiers ETF basés sur des futures sur l’ether, la deuxième cryptomonnaie la plus importante derrière le bitcoin, rapporte Bloomberg. Près d’une dizaine d’entreprises, dont Volatility Shares, Bitwise, Roundhill et ProShares, ont déposé des dossiers pour lancer ce genre d’ETF. Bloomberg n’a pas pu déterminer quels fonds obtiendraient le feu vert du gendarme de la Bourse américaine. Plusieurs d’entre eux pourraient être autorisés d’ici à octobre, selon une source. A lire aussi: ETF cryptos : un « effet Blackrock » à confirmer