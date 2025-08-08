La SEC met fin aux poursuites contre Ripple, l'entreprise devra payer une amende de 125 millions de dollars

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a déclaré qu'elle mettait fin à son affaire accusant ripple Labs de vendre des titres non enregistrés, laissant une amende de 125 millions de dollars intacte et mettant fin à l'un des procès les plus médiatisés de l'industrie des crypto-monnaies.

Ripple et la SEC se sont mis d'accord jeudi pour rejeter leurs appels de l'amende imposée par le juge du district de Manhattan, M. Torres, et de son injonction contre la vente du jeton XRP de Ripple aux investisseurs institutionnels.

Le XRP est la troisième crypto-monnaie en termes de valeur de marché, derrière le bitcoin et l'Ethereum, selon le service de marché CoinMarketCap.

La SEC a poursuivi Ripple en décembre 2020, vers la fin du premier mandat du président américain Donald Trump à la Maison Blanche , l'accusant de vendre des jetons XRP sans les enregistrer en tant que valeurs mobilières.

Dans une décision mitigée en juillet 2023, M. Torres a déclaré que les XRP étaient couverts par les lois sur les valeurs mobilières lorsqu'ils étaient vendus à des investisseurs institutionnels, alors que les XRP vendus par Ripple sur les marchés publics ne l'étaient pas. Il a imposé l'amende en août 2024.

Après la réélection de Trump, une SEC plus favorable aux crypto-monnaies a commencé à se retirer de certains cas d'application, et avec Ripple a demandé à Torres de lever l'injonction et de réduire l'amende à 50 millions de dollars.

Il a refusé , affirmant qu'aucune des parties n'était près de démontrer des "circonstances exceptionnelles" qui l'emportaient sur l'intérêt public à appliquer l'injonction et l'amende de 125 millions de dollars.

La SEC a déclaré que le rejet des appels signifiait que l'injonction et l'amende restaient en vigueur.

Stuart Alderoty, directeur juridique de Ripple, a fait référence aux actions de la SEC dans un post sur X et a déclaré que les rejets marquaient "la fin" de l'affaire.

Depuis que Trump est revenu à la Maison Blanche, la SEC a également mis fin à des poursuites civiles contre les bourses de crypto-monnaies Binance , Coinbase

COIN.O et Kraken .

L'affaire est SEC v Ripple Labs Inc, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 20-10832.