La SEC crée une page dédiée à l'ESG et au climat sur son site internet

(NEWSManagers.com) - Le gendarme des marchés financiers américain Securities and Exchange Commission a dévoilé en début de semaine une nouvelle page sur son site internet. Cette page est dédiée aux actions des différentes agences et informations relatives au climat et aux investissements dans les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Cette création fait suite à une forte demande des investisseurs pour ce type d'information.