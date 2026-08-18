La SEC américaine poursuit en justice d'anciens dirigeants de Tricolor, un organisme de crédit automobile en faillite

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* La SEC accuse des dirigeants de Tricolor d'avoir nanti à double titre des prêts “subprime” d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars

* L'agence réclame la restitution des gains illicites, des sanctions et des interdictions d'exercer dans le secteur pour deux de ces dirigeants

* L'avocat de l'ancien directeur général affirme que ces allégations sont inexactes

(Mise à jour avec des détails tout au long de l'article) par Chris Prentice et Manya Saini

La Commission américaine des opérations boursières (SEC) a engagé mardi des poursuites contre l’ancien directeur général et deux autres hauts dirigeants de Tricolor, dernière répercussion en date de l’effondrement, l’année dernière, de ce vendeur de voitures d’occasion et organisme de crédit “subprime” basé au Texas.

La SEC a inculpé l’ancien directeur général Daniel Chu, le directeur financier Jérôme Kollar et la directrice financière senior Ameryn Seibold pour leur rôle dans un stratagème présumé, mis en place pendant plusieurs années, visant à escroquer les investisseurs de Tricolor. La société s’est placée sous la protection de la loi sur les faillites en septembre 2025.

“Nous accusons ces prévenus d’avoir escroqué les investisseurs en s’appuyant sur des garanties fictives et d’avoir porté atteinte à l’intégrité de nos marchés du crédit privé”, a déclaré David Woodcock, directeur de l’application de la loi à la SEC, dans un communiqué concernant ces accusations.

La plainte de la SEC, qui accuse les dirigeants de Tricolor d’avoir escroqué les investisseurs en nantissant à double titre des centaines de millions de dollars de prêts automobiles à risque, fait suite à des poursuites pénales parallèles engagées par le ministère public américain en décembre.

Selon la SEC, depuis au moins 2020 et jusqu’à la faillite de Tricolor en septembre 2025, les trois dirigeants ont fait des déclarations fausses et trompeuses aux investisseurs concernant la santé financière de l’entreprise, alors que celle-ci levait plus de 1,9 milliard de dollars grâce à des émissions de titres adossés à des actifs.

Matthew Schwartz, avocat de Daniel Chu au sein du cabinet Boies Schiller Flexner, a déclaré dans un communiqué que l’affaire portée par la SEC n’était qu’une “réitération” d’allégations antérieures, dont beaucoup sont inexactes.

“Nous attendons avec impatience une audience complète et équitable devant le tribunal”, a déclaré Schwartz.

Un avocat de Seibold a refusé de commenter, tandis qu’un avocat de Kollar n’a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La plainte de la SEC accuse Chu, Kollar et Seibold d’avoir enfreint les dispositions antifraude de la législation américaine sur les valeurs mobilières. L’agence réclame la restitution des gains indûment obtenus et des pénalités, ainsi que l’interdiction pour Chu et Kollar d’exercer des fonctions de dirigeants ou d’administrateurs au sein de sociétés cotées en bourse.

Par ailleurs, Chu a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation figurant dans un acte d’accusation pénal comportant huit chefs d’accusation.

Au début du mois, un juge fédéral a rejeté sa demande de non-lieu concernant le chef d'accusation principal de l'acte d'accusation pénal, qui l'accuse de fraude systématique ayant conduit à la faillite de Tricolor.