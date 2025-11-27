 Aller au contenu principal
La SEC américaine enquête sur Jefferies pour les transactions de First Brands en faillite, selon le FT
information fournie par Reuters 27/11/2025 à 17:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du commentaire de la SEC au paragraphe 6)

La Securities and Exchange Commission (SEC) américaine enquête sur la banque d'investissement Jefferies JEF.N à propos de ses relations avec l'équipementier automobile en faillite First Brands Group, a rapporté jeudi le Financial Times, citant des personnes familières de l'affaire.

La SEC cherche à savoir si Jefferies a donné aux investisseurs de l'un de ses fonds suffisamment d'informations sur leur exposition au secteur automobile, selon le rapport. Jefferies a déclaré en octobre qu'il avait une exposition limitée à First Brands, qui a demandé la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites en septembre, et a déclaré que toute perte potentielle serait "facilement absorbable". Le fonds Leucadia Asset Management de Jefferies, par l'intermédiaire de son fonds de crédit Point Bonita , détenait environ 715 millions de dollars de créances liées à First Brands. La SEC enquête pour savoir si les investisseurs de Point Bonita étaient au courant de cette relation, selon le rapport du FT.

Jefferies a refusé de commenter.

"La SEC ne commente pas l'existence ou la non-existence d'une éventuelle enquête", a déclaré un porte-parole de l'agence.

First Brands n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

UBS UBSG.S a déclaré au début du mois qu'elle liquidait les fonds d'investissement gérés par son unité de fonds spéculatifs O'Connor, après avoir subi des pertes en raison de son exposition à First Brands.

