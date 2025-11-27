La SEC américaine enquête sur Jefferies pour les transactions de First Brands en faillite, selon le FT

(Ajout du commentaire de la SEC au paragraphe 6)

La Securities and Exchange Commission (SEC) américaine enquête sur la banque d'investissement Jefferies JEF.N à propos de ses relations avec l'équipementier automobile en faillite First Brands Group, a rapporté jeudi le Financial Times, citant des personnes familières de l'affaire.

La SEC cherche à savoir si Jefferies a donné aux investisseurs de l'un de ses fonds suffisamment d'informations sur leur exposition au secteur automobile, selon le rapport. Jefferies a déclaré en octobre qu'il avait une exposition limitée à First Brands, qui a demandé la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites en septembre, et a déclaré que toute perte potentielle serait "facilement absorbable". Le fonds Leucadia Asset Management de Jefferies, par l'intermédiaire de son fonds de crédit Point Bonita , détenait environ 715 millions de dollars de créances liées à First Brands. La SEC enquête pour savoir si les investisseurs de Point Bonita étaient au courant de cette relation, selon le rapport du FT.

Jefferies a refusé de commenter.

"La SEC ne commente pas l'existence ou la non-existence d'une éventuelle enquête", a déclaré un porte-parole de l'agence.

First Brands n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

UBS UBSG.S a déclaré au début du mois qu'elle liquidait les fonds d'investissement gérés par son unité de fonds spéculatifs O'Connor, après avoir subi des pertes en raison de son exposition à First Brands.