La SEC abandonne les poursuites pour délit d'initié contre un ancien dirigeant du secteur de la santé gracié par Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kanishka Singh

La Commission américaine des opérations boursières (SEC) a annoncé vendredi qu’elle allait demander le rejet de l’affaire , une action en justice pour délit d’initié intentée contre Terren Peizer , un ancien dirigeant du secteur de la santé qui avait été reconnu coupable de délit d’initié par un jury fédéral en 2024, puis gracié par le président Donald Trump .

Voici les détails:

* En 2023, M. Peizer, âgé de 65 ans, fondateur et ancien directeur général de la société de santé Ontrak, a été inculpé par le ministère de la Justice pour délit d’initié.

* La SEC a également engagé une action civile contre lui pour délit d’initié dans le cadre d’une procédure parallèle.

* À l’époque, les autorités avaient qualifié ces accusations de « sans précédent ». Il s’agissait de la première affaire pénale impliquant l’utilisation d’un programme de vente d’actions préétabli, conçu pour aider à protéger les dirigeants contre de telles accusations.

* M. Peizer a vendu pour plus de 20 millions de dollars d’actions Ontrak entre mai et août 2021 alors qu’il était en possession d’informations négatives non publiques et significatives concernant le plus gros client de la société, ont indiqué les autorités.

* Il a été reconnu coupable de délit d’initié par un jury fédéral à Los Angeles en 2024. Les jurés l’ont déclaré coupable de deux chefs d’accusation de délit d’initié et d’un chef d’accusation de fraude boursière.

* Il a été condamné en 2025 à 3,5 ans de prison.

* Trump l'a gracié en janvier de cette année.

* Peizer était un protégé de Michael Milken, autrefois considéré comme le « roi des obligations pourries » de Wall Street.

* En 2020, au cours de son premier mandat, Trump avait gracié Milken , qui avait auparavant plaidé coupable de fraude boursière et purgé environ deux ans de prison.

* Les détracteurs et les défenseurs des droits de l’homme ont souvent dénoncé ces grâces comme des exemples de deux poids deux mesures, Trump ayant invoqué des accusations de fraude à l’encontre de certains migrants pour mener une répression musclée en matière d’immigration , notamment dans le Minnesota au début de cette année.