La SCPI Remake Live poursuit sa croissance

(AOF) - Lancée en février 2022, Remake Asset Management poursuit sa croissance, via sa SCPI Remake Live, qui enregistre une collecte de 255 millions d'euros en 2024. Le taux de distribution 2024 s’établit à 7,50% et dépasse son objectif cible de taux de distribution de 5,50%. Le TRI depuis le lancement du fonds est de 11,13%. Au cours de l’année 2024, Remake a investi près de 305 millions d’euros, sur 6 territoires et 6 segments de marché différents.

Signe de son développement, Remake a recruté cinq nouveaux collaborateurs au cours des 12 derniers mois, notamment dans des fonctions comme la conformité, les partenariats et le middle office.

Trois ans après son lancement, Remake Asset Management totalise 647 millions d'euros de capitalisation et est constitué de près de 7 000 associés.