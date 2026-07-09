La scission d'ITV fait chuter le cours de l'action alors que des coûts de séparation élevés se profilent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires d'un deuxième investisseur aux paragraphes 7 et 11)

* JPMorgan a abaissé sa note et son objectif de cours à l'annonce de l'opération

* L'opération fait suite à plusieurs mois de négociations avec Sky, filiale de Comcast

* Les investisseurs soutiennent globalement l'opération, malgré l'accent mis par les analystes sur les coûts

par Paul Sandle, Iain Withers et Anousha Sakoui

L'accord tant attendu d'ITV

ITV.L visant à céder son activité de diffusion à la chaîne de télévision payante Sky pour un montant pouvant atteindre 1,6 milliard de livres sterling (2,14 milliards de dollars) a pesé sur le cours de son action, les analystes mettant l'accent sur les coûts de scission, les dépenses courantes et les retards réglementaires.

Après avoir initialement progressé de 1,2 % lundi à l’annonce de la transaction, l’action ITV a inversé la tendance et affichait une baisse d’environ 10 % jeudi. JPMorgan a abaissé sa note et son objectif de cours à la suite de l’accord conclu en début de semaine.

« ITV n’a pas réussi à conclure l’accord que nous espérions », a déclaré Daniel Kerven, analyste chez JPMorgan, qui a revu sa note à la baisse « compte tenu du prix de cession inférieur, des coûts de scission et des coûts irrécupérables liés à ITV Studios ». Au terme d’au moins huit mois de négociations avec Sky, filiale de Comcast CMCSA.O , ITV a indiqué qu’elle recevrait 1,2 milliard de livres sterling en espèces, 200 millions de livres sterling provenant de l’apport de Love Productions et 200 millions de livres sterling subordonnés aux recettes publicitaires d’ITV en 2027.

Mais les analystes ont souligné l’existence d’environ 150 millions de livres sterling de coûts de séparation et d’environ 200 millions de livres sterling de coûts irrécupérables qui ne peuvent être immédiatement éliminés.

LES INVESTISSEURS SE MONTRENT GÉNÉRALEMENT POSITIFS

La réaction du cours de l’action contraste avec les avis globalement positifs des investisseurs concernant la décision d’ITV de se retirer d’un secteur de la diffusion en déclin structurel.

Deux investisseurs figurant parmi les 20 principaux, qui ont souhaité rester anonymes, ont déclaré que cette opération laissait en place une solide activité de production autonome, bien positionnée pour se développer, même si l’un d’eux a estimé que le prix de vente de la branche de diffusion sous-évaluait probablement le potentiel de réduction des coûts à long terme pour Sky, lié au chevauchement des activités. Un actionnaire figurant parmi les 30 premiers, qui a également souhaité rester anonyme, s’est réjoui qu’ITV ait accepté de céder une division qu’il a décrite comme un glaçon en train de fondre, sans avenir dans son état actuel, mais a reconnu que le marché s’était concentré sur les coûts de scission et sur le fait que la finalisation de l’opération prendrait du temps. L’opération devra également faire l’objet d’une longue enquête de la part des autorités de la concurrence, et ITV a indiqué qu’elle prévoyait sa finalisation dans un délai de 12 à 18 mois.

En raison des modifications apportées aux règles de cotation britanniques en 2024, cette transaction, qui représente environ 58 % de la capitalisation boursière d’ITV, ne nécessitera pas de vote des actionnaires.

L’un des vingt principaux investisseurs a déclaré qu’il était décevant de ne pas pouvoir voter et que les actionnaires avaient perdu un rôle important dans leurs relations avec les entreprises, ajoutant que les régulateurs devraient envisager des changements.

Ces règles, conçues pour aider Londres à rester dans la course face à New York et à l’Union européenne, ont supprimé l’obligation pour les entreprises de soumettre les transactions importantes au vote des actionnaires, à l’exception des prises de contrôle inversées et des introductions en bourse.

L'opération d'ITV est l'une des plus importantes à ce jour à tirer parti de ces règles, après que le groupe Vodafone a cédé ses actifs italiens à Swisscom sans vote en 2024. (1 dollar = 0,7460 livre sterling)