La santé "reste un placement attractif pour les investisseurs institutionnels" (DNB AM)

(AOF) - "Le secteur de la santé est stimulé par les changements démographiques, la prévalence croissante des maladies liées au mode de vie et le soutien des gouvernements". C’est ce qu’affirme Rune Sand-Holm, gérant du fonds DNB Fund Health Care. "Avec des performances passées supérieures à la moyenne et un accent mis sur l'innovation, il reste un placement attractif pour les investisseurs institutionnels" car "est très innovant, attractif en termes de prix et stimulé par l’utilisation de nouvelles technologies telles que l’IA", ajoute le gérant.

"En moyenne, les entreprises européennes du secteur de la santé ont obtenu de meilleurs résultats que leurs homologues américaines cette année", précise Rune Sand-Holm. Parmi les titres qui ont le mieux évolué depuis le début de 2024, il cite l'entreprise biopharmaceutique UCB et le fabricant suisse de médicaments Lonza Group, ainsi que société pharmaceutique anglo-suédoise AstraZeneca.

"L'un des prochains grands marchés sera probablement le traitement des maladies neurologiques", prévoit le gérant. Aux États-Unis, deux médicaments sont déjà sur le marché pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, mais leur efficacité "n'est pas révolutionnaire", et l'industrie "se concentre assez clairement sur ce marché par le biais d'investissements".