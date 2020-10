Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La santé de Trump s'améliore et il pourrait regagner la Maison blanche lundi-médecins Reuters • 04/10/2020 à 19:27









(Actualisé avec déclaration ) par Alexandra Alper et Doina Chiacu WASHINGTON, 4 octobre (Reuters) - La santé de Donald Trump s'améliore et il pourrait même regagner la Maison blanche dès lundi, ont annoncé dimanche les médecins qui le soignent dans l'hôpital militaire où il a été admis vendredi après avoir été contaminé par le COVID-19. Selon ces médecins, Donald Trump a bénéficié à deux reprises d'une aide respiratoire et il a également reçu du dexaméthasone, un corticostéroïde. "Le fait est qu'il va vraiment bien", a déclaré Sean Concley, médecin personnel du président américain, au lendemain de la diffusion d'informations contradictoires sur sa santé. "Aujourd'hui, il se sent bien, il s'est levé et s'est déplacé", a précisé le docteur Brian Garibaldi, un autre des médecins de Donald Trump. "Et s'il continue de se sentir aussi bien qu'aujourd'hui, nous espérons qu'il puisse sortir dès demain (lundi) pour regagner la Maison blanche où il pourra continuer de recevoir son traitement" a-t-il ajouté. Le président américain a publié sur Twitter une vidéo de quelques minutes dans laquelle il est apparu fatigué et au cours de laquelle il a déclaré que les prochains jours seraient "un véritable test". L'annonce de la contamination de Donald Trump a perturbé le déroulement de la campagne électorale américaine à moins d'un mois du scrutin du 3 novembre. Selon un sondage Reuters/Ipsos publié dimanche, Donald Trump serait largement distancé par son adversaire démocrate, Joe Biden, au niveau national. L'avance du candidat démocrate sur le sortant républicain atteint dix points au niveau national, un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis plus d'un mois, selon cette enquête réalisée les 2 et 3 octobre. Cette avance est à relativiser compte tenu de la marge d'erreur élevée du sondage (cinq points) et du système électoral américain qui prévoit l'élection des grands électeurs au niveau des Etats, et pas au niveau national. (Avec Jeff Mason à Wilmington, Delaware, Katanga Johnson, Steve Holland, Richard Cowan, Idrees Ali, Diane Bartz and Trevor Hunicutt; version française Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.