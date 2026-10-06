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La saisonnalité des vaccins va peser sur Sanofi au troisième trimestre
information fournie par Zonebourse 06/10/2026 à 07:55

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En amont de la publication de ses résultats financiers prévue le vendredi 30 octobre, Sanofi a publié sa note d'information. Le groupe pharmaceutique anticipe un effet de change favorable, mais confirme un repli temporaire de sa division vaccins avant un report des ventes sur le quatrième trimestre.

Le laboratoire français estime que les mouvements de devises depuis le début de l'année auront un impact positif d'environ 2% sur les ventes et de 1% sur le bénéfice net par action des activités au troisième trimestre 2026.

Sur le plan commercial, la division vaccins devrait enregistrer une baisse de ses ventes comprise entre 10 et 15% (à taux de change constants) sur la période de juillet à septembre. Ce repli temporaire découle d'une saisonnalité différente cette année, liée notamment aux délais de sélection des souches de grippe pour l'hémisphère nord, ce qui décalera les livraisons vers le quatrième trimestre. Sur l'ensemble de l'exercice 2026, les ventes de vaccins sont attendues en légère baisse.

Sur le segment de l'immunisation infantile contre le VRS, le Beyfortus fait face à une concurrence accrue aux Etats-Unis et en Europe avec l'arrivée d'un nouvel anticorps monoclonal, dans un contexte de couverture vaccinale plus lente que prévu. Par ailleurs, le portefeuille de vaccins primaires s'est enrichi de l'Heplisav-B suite à l'acquisition de Dynavax finalisée le 10 février 2026.

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