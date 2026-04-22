La Russie va interrompre les approvisionnements en pétrole kazakh vers l'Allemagne, dit Berlin

par Christoph Steitz

L'Allemagne a été informée que les approvisionnements en pétrole brut kazakh via l'oléoduc Droujba allait être interrompus par la Russie, a déclaré mercredi le ministère allemand de l'Économie.

Cette décision, selon Berlin, n'a pas encore été confirmée par le gouvernement russe. Un arrêt des approvisionnements porterait un coup dur à la raffinerie PCK Schwedt, l'une des plus grandes raffineries d'Allemagne, qui fournit la majeure partie du carburant à Berlin.

Cette annonce vient également aggraver les inquiétudes allemandes quant à l'approvisionnement en carburant dans le pays, alors que la guerre en Iran perturbe les flux en provenance du Golfe.

Les exportations de pétrole du Kazakhstan vers l'Allemagne, via l'oléoduc russe Droujba, ont totalisé 2,146 millions de tonnes, soit environ 43.000 barils par jour, l'année dernière.

Trois sources du secteur avaient déclaré mardi à Reuters que la Russie s'apprêtait à interrompre les exportations de pétrole kazakh via l'oléoduc Droujba à compter du 1er mai.

Les livraisons vers l'Allemagne ont été acheminées par une section nord de l'oléoduc, distincte de la section sud qui alimente la Hongrie et la Slovaquie et qui est sur le point de reprendre son activité.

L'Allemagne contrôle la raffinerie PCK Schwedt par le biais d'une administration fiduciaire après avoir saisi la participation de son actionnaire majoritaire, Rosneft ROSN.MM , à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

Le ministère allemand de l'Economie a déclaré que Rosneft avait informé Berlin que "sur instruction du ministère russe de l'Énergie, à compter du 1er mai 2026, aucun pétrole brut kazakh ne pourra être transporté via l'oléoduc Droujba à travers le territoire de la Fédération de Russie vers la raffinerie PCK".

Selon le ministère, Rosneft Allemagne évalue cette mesure et s'adaptera à toute nouvelle situation.

"Dans le même temps, les options existantes seront mises à profit pour garantir la sécurité d'approvisionnement en Allemagne", a-t-il déclaré.

Il a ajouté que l'absence d'approvisionnements en provenance du Kazakhstan – qui couvrent environ 17% des besoins de PCK Schwedt – ne "compromettait pas en fin de compte la sécurité d'approvisionnement en produits pétroliers en Allemagne".

Le ministère russe de l'Énergie a refusé de commenter et Rosneft Germany n'était pas immédiatement disponible pour commenter.

(Rédigé par Christoph Steitz, avec la contribution de Vladimir Soldatkin ; version française Etienne Breban, édité par Zhifan Liu)