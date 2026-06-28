La Russie traverse une période difficile qui lui a beaucoup appris, déclare Poutine

La Russie traverse une période difficile qui a beaucoup appris au pays, a déclaré dimanche le président russe, Vladimir Poutine, selon des propos rapportés par l'agence de presse officielle TASS.

Lors du congrès du parti au pouvoir Russie unie, le chef du Kremlin a souhaité plein succès à son parti, qu'il a dirigé par le passé, lors des élections législatives prévues en septembre.

La guerre en Ukraine, pays envahi par les troupes russes il y a plus de quatre ans, fait quotidiennement des victimes dans les deux pays.

(Rédaction de Reuters ; Version française Elizabeth Pineau)