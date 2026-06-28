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La Russie traverse une période difficile qui lui a beaucoup appris, déclare Poutine
information fournie par Reuters 28/06/2026 à 19:41

(Actualisé avec propos de Poutine sur le carburant)

La Russie traverse une période difficile qui a beaucoup appris au pays, a déclaré dimanche le président russe, Vladimir Poutine, selon des propos rapportés par l'agence de presse officielle TASS.

Lors du congrès du parti au pouvoir Russie unie, le chef du Kremlin a souhaité plein succès à son parti, qu'il a dirigé par le passé, lors des élections législatives prévues en septembre.

La guerre en Ukraine, pays envahi par les troupes russes il y a plus de quatre ans, fait quotidiennement des victimes dans les deux pays.

Lors d'une réunion avec de hauts responsables consacrée à la distribution de carburant dans le pays, Vladimir Poutine a reconnu des pénuries dans certaines régions et indiqué qu'un groupe de travail s'employait à garantir un approvisionnement suffisant dans toute la Russie.

Le président russe a insisté sur l'importance de préserver le secteur agricole en la matière et précisé que l'interdiction des exportations de diesel était envisagée.

(Rédaction de Reuters ; Version française Elizabeth Pineau)

Guerre en Ukraine
Vladimir Poutine

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