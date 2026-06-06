La Russie signale un incendie dans un dépôt pétrolier après une attaque de drone

Une attaque de drone a provoqué un incendie dans un dépôt pétrolier de la ville d'Oust-Labinsk, dans la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie, ont annoncé samedi les autorités locales via Telegram.

D'après les premières informations, l'attaque n'a pas fait de victimes, a-t-on ajouté de même source.

(Reportage de Reuters. Version française Elizabeth Pineau)