Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Russie résiste aux appels de l'Opep+ à réduire encore sa production Reuters • 04/03/2020 à 18:34









(.) par Rania El Gamal, Alex Lawler et Olesya Astakhova VIENNE, 4 mars (Reuters) - L'Arabie saoudite et d'autres pays producteurs de pétrole, membres ou non de l'Opep, ne sont pas parvenus mercredi à convaincre la Russie d'accepter une nouvelle réduction de la production de pétrole afin d'enrayer la baisse des cours provoquée par l'épidémie de coronavirus, a-t-on appris auprès d'une source l'Opep. Certains pays producteurs de l'Opep poussaient pour une baisse supplémentaire de la production comprise entre 1 et 1,5 million de barils par jour (bpj). La Russie a proposé simplement de prolonger jusqu'à la fin du deuxième trimestre les réductions de production déjà appliquées par les pays du groupe Opep+, où Etats membres et non membres du cartel se retrouvent. Ce programme porte sur une réduction de la production de 2,1 millions de bpj. Le ministre russe de l'Energie, Alexander Novak, qui s'est entretenu avec son homologue saoudien, le prince Abdelaziz ben Salman, est rentré à Moscou pour des consultations, selon des sources présentes à Vienne. Il sera de retour dans la capitale autrichienne vendredi pour une réunion plénière ministérielle des pays de l'Opep+. Les ministres de l'Opep se seront réunis la veille. Le baril de Brent LCOc2 a perdu 15% de sa valeur depuis le début de l'année en raison de la baisse de la demande liée à l'épidémie de coronavirus qui affecte l'économie mondiale et a fait plus de 3.000 morts depuis décembre. Mercredi, l'or noir se traitait à environ 52 dollars le baril, un prix insuffisant pour de nombreux pays de l'Opep pour équilibrer leurs budgets. Le président russe Vladimir Poutine a cependant jugé dimanche que les cours actuels du brut étaient acceptables pour le budget de son pays. (avec Shadia Nasralla et Ahmad Ghaddar version française Claude Chendjou et Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.