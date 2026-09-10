 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Russie reprend ses attaques contre les raffineries de pétrole ukrainiennes et frappe l'usine de Bunge
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 13:48
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction d'une faute de frappe dans le titre)

La Russie a repris ses attaques contre des usines de transformation des graines oléagineuses, essentielles aux exportations ukrainiennes, en frappant jeudi une importante installation située dans la ville de Dnipro, dans l'est du pays, appartenant à la multinationale agroalimentaire Bunge BG.N .

Avant la guerre avec la Russie, l’Ukraine était le premier exportateur mondial d’huile de tournesol, expédiant entre 5 et 6 millions de tonnes de cette matière première par an.

Selon les chiffres du gouvernement, les recettes issues des exportations d'huile végétale s'élevaient à 5,2 milliards de dollars en 2025, contre 7 milliards en 2021.

L'usine de Dnipro figure parmi les cinq plus grandes d'Ukraine et peut traiter 1 600 tonnes de graines oléagineuses par jour.

Le gouverneur régional, Oleksandr Hanzha, a déclaré plus tôt que deux personnes avaient été tuées et cinq autres blessées lors d’attaques qui ont endommagé une entreprise agroalimentaire de la ville.

Au cours des dix-huit derniers mois, la Russie a attaqué à quatre reprises des raffineries de graines oléagineuses et des terminaux d’huile végétale ukrainiens, notamment lors d’une frappe contre l’usine Bunge de Dnipro en janvier 2026. Bunge n’a pas encore commenté cette attaque.

L’un des plus grands producteurs d’huile végétale d’Ukraine, Allseeds, a annoncé en juillet qu’il suspendait ses activités dans la région d’Odessa, au sud du pays, en raison de l’intensification des attaques russes contre les infrastructures portuaires.

L'usine d'Allseeds, désormais fermée, peut traiter 2 400 tonnes de graines de tournesol par an.

Le terminal d’exportation d’Allseeds a été touché en décembre 2025.

L’Ukraine devrait augmenter sa production d’huile de tournesol pour la porter à 5,8 millions de tonnes en 2026/27, contre 4,4 millions de tonnes en 2025/26, grâce à une forte hausse de la récolte de graines de tournesol, a indiqué le cabinet d’analyse APK-Inform.

Le cabinet de conseil prévoit que l’Ukraine pourra exporter 5,38 millions de tonnes d’huile de tournesol en 2026/27, contre 4,47 millions de tonnes en 2025/26.

Guerre en Ukraine
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

BUNGE GLOBAL
123,490 USD NYSE -0,31%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'homme d'affaire français Benoît Bartherotte devant le pare-feu en cours d'exécution à Lège-Cap-Ferret, en Gironde, le 29 juillet 2026 ( AFP / Philippe Lopez )
    Pare-feu du Cap Ferret: enquête du parquet, plainte de Bartherotte
    information fournie par AFP 10.09.2026 14:20 

    Une enquête préliminaire a été ouverte fin août sur les circonstances de l'aménagement d'un pare-feu par l'homme d'affaires Benoît Bartherotte lors du gigantesque incendie de Gironde en juillet, a-t-on appris jeudi auprès du parquet de Bordeaux. Cette procédure ... Lire la suite

  • Pétrole à 100 $ : la goutte de trop pour les marchés boursiers ?
    Pétrole à 100 $ : la goutte de trop pour les marchés boursiers ?
    information fournie par Ecorama 10.09.2026 14:10 

    Le baril repasse au dessus de 100  deviendrait plausible, avec des conséquences directes sur l’inflation, les banques centrales et les secteurs les plus exposés. Pour les investisseurs, la question est de savoir s’il faut encore acheter le pétrole ou plutôt privilégier ... Lire la suite

  • ( AFP / PASCAL GUYOT )
    Donations : les notaires proposent diviser par deux les taxes perçues par l'État
    information fournie par Boursorama avec Media Services 10.09.2026 14:09 

    Les notaires proposent également une réforme de la fiscalité de la plus-value immobilière des particuliers, pour la rendre moins contraignante et favoriser les ventes de biens. Alors que les transmissions de patrimoine ont lieu de plus en tard dans la vie des héritiers, ... Lire la suite

  • Donald Trump lors de la convention républicaine au American Airlines Center de Dallas, au Texas, le 9 septembre 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    A Dallas, face aux siens, le dernier mot revient encore à Trump
    information fournie par AFP 10.09.2026 13:58 

    Une nouvelle intervention jeudi après pas loin de deux heures de discours la veille: Donald Trump poursuit son pari de personnaliser l'enjeu des élections américaines de mi-mandat, aux sombres perspectives pour les républicains, qu'il a réunis pour une convention ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
30,54 +7,38%
CAC 40
8 137,66 -0,23%
Pétrole Brent
104,24 +2,45%
HAFFNER ENERGY
0,664 -2,35%
GENFIT
13,62 +10,73%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank