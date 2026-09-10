La Russie reprend ses attaques contre les raffineries de pétrole ukrainiennes et frappe l'usine de Bunge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction d'une faute de frappe dans le titre)

La Russie a repris ses attaques contre des usines de transformation des graines oléagineuses, essentielles aux exportations ukrainiennes, en frappant jeudi une importante installation située dans la ville de Dnipro, dans l'est du pays, appartenant à la multinationale agroalimentaire Bunge BG.N .

Avant la guerre avec la Russie, l’Ukraine était le premier exportateur mondial d’huile de tournesol, expédiant entre 5 et 6 millions de tonnes de cette matière première par an.

Selon les chiffres du gouvernement, les recettes issues des exportations d'huile végétale s'élevaient à 5,2 milliards de dollars en 2025, contre 7 milliards en 2021.

L'usine de Dnipro figure parmi les cinq plus grandes d'Ukraine et peut traiter 1 600 tonnes de graines oléagineuses par jour.

Le gouverneur régional, Oleksandr Hanzha, a déclaré plus tôt que deux personnes avaient été tuées et cinq autres blessées lors d’attaques qui ont endommagé une entreprise agroalimentaire de la ville.

Au cours des dix-huit derniers mois, la Russie a attaqué à quatre reprises des raffineries de graines oléagineuses et des terminaux d’huile végétale ukrainiens, notamment lors d’une frappe contre l’usine Bunge de Dnipro en janvier 2026. Bunge n’a pas encore commenté cette attaque.

L’un des plus grands producteurs d’huile végétale d’Ukraine, Allseeds, a annoncé en juillet qu’il suspendait ses activités dans la région d’Odessa, au sud du pays, en raison de l’intensification des attaques russes contre les infrastructures portuaires.

L'usine d'Allseeds, désormais fermée, peut traiter 2 400 tonnes de graines de tournesol par an.

Le terminal d’exportation d’Allseeds a été touché en décembre 2025.

L’Ukraine devrait augmenter sa production d’huile de tournesol pour la porter à 5,8 millions de tonnes en 2026/27, contre 4,4 millions de tonnes en 2025/26, grâce à une forte hausse de la récolte de graines de tournesol, a indiqué le cabinet d’analyse APK-Inform.

Le cabinet de conseil prévoit que l’Ukraine pourra exporter 5,38 millions de tonnes d’huile de tournesol en 2026/27, contre 4,47 millions de tonnes en 2025/26.