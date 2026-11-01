Binance constate une forte augmentation des retraits de fonds par ses clients après avoir couvert la majeure partie des 6,3 milliards de dollars volés

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(Ajoute des détails et des paragraphes de contexte (1 à 6)

* Binance indique avoir constaté un pic initial des retraits, mais la situation se stabilise désormais

* Binance couvre 95 % des 6,3 milliards de dollars de jetons volés

* Le FBI et les analystes désignent la Corée du Nord comme responsable de l'attaque, mais Trump affirme que les États-Unis n'en sont pas certains

par Shubham Kalia et Kanjyik Ghosh

Binance a constaté une première vague de retraits de fonds de la part de ses clients après avoir rétabli dimanche les retraits pour un certain nombre d’actifs, alors que la plateforme tente de se remettre du vol de 6,3 milliards de dollars de jetons survenu lors d’un piratage que le FBI et les analystes attribuent à la Corée du Nord.

Binance a déclaré avoir désormais couvert 95 % des actifs volés. La plateforme a précisé qu’après une première vague de retraits, la situation se stabilisait.

Ce vol, que les analystes considèrent comme potentiellement le plus important braquage financier de l’histoire, s’ajoute à une série récente de vols de cryptomonnaies, et le rythme des retraits constitue un premier test permettant de déterminer si les clients font confiance à la plateforme pour y déposer leur argent après l’attaque. L’année dernière, des pirates ont dérobé pour 2,9 milliards de dollars de cryptomonnaies au cours de près de 150 attaques, selon les chercheurs de TRM Labs.

Un porte-parole de Binance a déclaré dans un communiqué envoyé par e-mail: “Les volumes de retraits ont connu un pic au début, mais nous observons désormais une forte tendance à la baisse et les niveaux de retraits se stabilisent à ce que nous considérons comme une activité normale et attendue sur la chaîne.”

Le porte-parole a précisé que ces retraits ne représentaient qu’un très faible pourcentage des actifs sous gestion.

“Les dépôts sont également importants. Nous vous tiendrons informés. Soyez assurés que les conditions du marché sont stables”, a déclaré le porte-parole.

La plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde a enregistré dimanche plus de 3,5 milliards de dollars de sorties nettes, a indiqué la plateforme d’analyse DefiLlama sur son tableau de bord . Binance n’a pas commenté les données de DefiLlama.

Binance, qui a été fondée en Chine, a indiqué que la mise en place des retraits se ferait par étapes, en donnant la priorité à la demande des utilisateurs. La première phase concernait 15 jetons, dont le bitcoin, l’ether, ainsi que certains stablecoins tels que l’USDC et l’USDT, et le dogecoin.

“Nous adoptons une approche par étapes en classant les jetons par ordre de priorité en fonction des données de la semaine dernière relatives à la demande des utilisateurs”, a déclaré Binance dans un article publié précédemment sur X .

Binance a indiqué plus tôt dimanche avoir couvert 6 milliards de dollars de cryptomonnaies volées en utilisant les fonds de l’entreprise pour acheter des jetons de remplacement. Les 5 % restants des jetons volés sont constitués d’actifs moins liquides, dont l’acquisition dans les quantités requises pourrait prendre plus de temps, selon la plateforme d’échange.

LE FBI IMPUTE L'ATTAQUE À UNE UNITÉ NORD-CORÉENNE

Le FBI a déclaré samedi que l’unité nord-coréenne soutenue par l’État, connue sous le nom de TraderTraitor, était responsable de l’attaque.

Pyongyang nie depuis des années recourir à des unités cybernétiques liées à l’État à des fins d’espionnage, de vol financier et de génération de revenus. Sa mission à Genève et son ambassade en Chine n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les forces de l’ordre ont observé des membres de cette unité convertir les actifs volés en cryptomonnaie “ether”, a indiqué le FBI dans un communiqué, ajoutant qu’il s’attendait à un “blanchiment supplémentaire” de ces actifs grâce à l’utilisation de technologies associées.

Des analystes avaient également imputé ce braquage à la Corée du Nord.

L'essentiel du vol s'est déroulé en une vingtaine de minutes à partir de jeudi soir et présentait des similitudes avec de précédentes attaques de grande envergure attribuées à la Corée du Nord , selon les sociétés américaines d'analyse de chaînes de blocs TRM Labs et Chainalysis.

Le président américain Donald Trump a toutefois déclaré samedi qu’il n’était pas encore clair si la Corée du Nord était impliquée.

“Nous ne savons pas si c’est la Corée du Nord — mais si c’est le cas, nous en discuterons avec elle”, a déclaré Donald Trump aux journalistes samedi, dans des commentaires publiés par un compte de la Maison Blanche sur X.

BINANCE S'ENGAGE À PRENDRE EN CHARGE LES COÛTS FINANCIERS

Binance collabore avec des partenaires du secteur pour geler une partie des actifs concernés, dont environ 3 milliards de dollars avaient été localisés vendredi, a-t-il indiqué.

La plateforme d’échange a répété à plusieurs reprises qu’elle assumerait l’impact financier du vol de fonds lors du piratage. Elle a mis de côté en interne environ 6,34 milliards de dollars provenant de ses fonds propres pour couvrir les pertes.

L’argent utilisé pour acheter des jetons de remplacement provenait du “Secure Asset Fund for Users” (SAFU) de Binance, d’un montant d’un milliard de dollars (SAFU), une réserve de bitcoins qu’elle détient pour protéger ses clients en cas de failles de sécurité, ainsi que d’une partie de son “Futures Insurance Fund” et de sa trésorerie d’entreprise, a-t-elle précisé sur X.

La co-directrice générale Yi He a déclaré samedi que Binance utiliserait 50 % des fonds de son SAFU, tandis que la société s’est engagée à reconstituer ce fonds à hauteur d’environ 1 milliard de dollars.

Richard Teng, l’autre co-directeur général, a déclaré que cette faille était le résultat d’une “attaque complexe” impliquant un ordinateur portable piraté et un logiciel malveillant conçu pour effacer toute trace de son activité, rendant ainsi plus difficiles le traçage et l’enquête.

Les cours des cryptomonnaies ont chuté vendredi, tandis que Binance s’efforçait de rassurer ses clients quant à la sécurité de leurs fonds après le piratage.

Binance, qui permet aux utilisateurs d’acheter, de vendre et d’échanger des actifs numériques, compte 335 millions d’utilisateurs enregistrés dans le monde et gérait environ 162,8 milliards de dollars d’actifs en dépôt, selon son rapport annuel de 2025.

LE FONDATEUR DE BINANCE REMERCIE LES FORCES DE L'ORDRE AMÉRICAINES

Dans un message publié sur X reprenant la déclaration du FBI concernant l’implication de la Corée du Nord, le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a remercié l’agence pour son soutien. Binance n’a pas répondu à une demande de commentaire sur l’implication de la Corée du Nord.

Changpeng Zhao, qui avait été condamné aux États-Unis pour ne pas avoir mis en place un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent avant d’être gracié par Donald Trump l’année dernière, a déclaré que les forces de l’ordre américaines avaient apporté une aide cruciale, notamment en traçant et en gelant les actifs volés.

“Un tweet ne suffit pas à exprimer pleinement notre gratitude. Beaucoup de passionnés de cryptomonnaies ne s’en rendent peut-être pas compte, mais c’est en grande partie grâce à eux que le bitcoin n’a pas chuté davantage”, a écrit Changpeng Zhao, en référence aux forces de l’ordre américaines.