La Russie reprend ses attaques contre les raffineries d'huile de tournesol ukrainiennes et frappe l'usine de Bunge

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(Ajout d'un commentaire de Bunge au paragraphe 3)

La Russie a repris ses attaques contre des usines de transformation des graines oléagineuses, essentielles aux exportations ukrainiennes, en frappant jeudi une importante installation située dans la ville de Dnipro, dans l'est du pays, appartenant à la multinationale agroalimentaire Bunge BG.N , ont indiqué des responsables locaux.

Le gouverneur régional, Oleksandr Hanzha, a déclaré que deux personnes avaient été tuées et cinq blessées lors de deux attaques russes qui ont endommagé une entreprise agroalimentaire de la ville, sans toutefois citer le nom de Bunge.

“À la suite des attaques menées dans la matinée du 10 septembre à Dnipro, une partie de notre site de Dnipro a été touchée”, a déclaré un porte-parole de Bunge dans un communiqué. “Aucun employé n'a été blessé. Nous continuerons à suivre et à évaluer la situation.”

Avant la guerre avec la Russie, l’Ukraine était le premier exportateur mondial d’huile de tournesol, avec des expéditions comprises entre 5 et 6 millions de tonnes par an.

L'usine de Dnipro figure parmi les cinq plus grandes du pays et peut traiter 1.600 tonnes de graines oléagineuses par jour.

Selon les chiffres du gouvernement, les recettes issues des exportations d’huile végétale se sont élevées à 5,2 milliards de dollars en 2025, contre 7 milliards de dollars en 2021.

Au cours des dix-huit derniers mois, la Russie a attaqué à quatre reprises des raffineries de graines oléagineuses et des terminaux d’huile végétale ukrainiens, notamment lors d’une frappe contre l’usine Bunge de Dnipro en janvier 2026.

L’un des plus grands producteurs d’huile végétale d’Ukraine, Allseeds, a annoncé en juillet qu’il suspendait ses activités dans la région d’Odessa, au sud du pays, en raison de l’intensification des attaques russes contre les infrastructures portuaires. L’usine qu’il a fermée avait une capacité de traitement de 2.400 tonnes de graines de tournesol par jour.

Le terminal d’exportation d’Allseeds a été touché en décembre 2025.

L’Ukraine devrait augmenter sa production d’huile de tournesol pour la porter à 5,8 millions de tonnes en 2026/27, contre 4,4 millions de tonnes en 2025/26, grâce à une forte hausse de la récolte de graines de tournesol, selon le cabinet d’analyse APK-Inform.

Le cabinet de conseil prévoit que l’Ukraine pourra exporter 5,38 millions de tonnes d’huile de tournesol en 2026/27, contre 4,47 millions de tonnes en 2025/26.