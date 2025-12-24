 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Russie reporte à 2027 la date limite pour la vente de la participation d'Exxon dans Sakhalin-1
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 15:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Un décret pourrait aider Exxon à récupérer ses pertes après avoir quitté la Russie

*

Exxon a déprécié sa participation de 30 % pour un montant de 4,6 milliards de dollars en avril 2022

*

Exxon et Rosneft ont signé un accord non contraignant pour aider à la récupération

*

Poutine a autorisé les investisseurs étrangers à reprendre des participations dans Sakhalin-1

(Plus de détails, plus de contexte)

Le président russe Vladimir Poutine a prolongé d'un an le délai pour la vente de la participation de la major pétrolière américaine ExxonMobil

XOM.N dans le projet pétrolier et gazier Sakhalin-1, jusqu'au 1er janvier 2027, selon un décret publié mercredi.

Cette prolongation devrait aider Exxon à récupérer les pertes subies en Russie après son départ du pays à la suite du début du conflit entre Moscou et l'Ukraine en 2022.

En août, M. Poutine a signé un décret permettant aux investisseurs étrangers de reprendre des parts dans Sakhalin-1.

Exxon a enregistré une dépréciation de 4,6 milliards de dollars sur sa participation de 30 % dans le projet au large de la côte pacifique de la Russie en avril 2022.

Deux sources au fait des négociations ont déclaré à Reuters en septembre qu'Exxon et le géant énergétique public russe Rosneft ROSN.MM avaient signé un accord initial non contraignant visant à aider Exxon à récupérer ses pertes.

L'accord a marqué un pas timide vers le rétablissement des liens commerciaux, bien que peu de progrès soient attendus tant qu'un accord de paix n'aura pas été conclu en Ukraine et que les États-Unis et l'Union européenne n'auront pas allégé les sanctions contre la Russie.

La Russie a déclaré qu'elle accueillerait favorablement le retour des entreprises qui se sont retirées du pays.

Outre Exxon et Rosneft, l'indien ONGC Videsh ONVI.NS et le japonais SODECO étaient des investisseurs partenaires. Le gouvernement russe a autorisé ONGC Videsh et SODECO à conserver leurs participations.

Au début du mois, trois sources au fait du dossier ont déclaré qu'ONGC verserait dans un fonds d'abandon de Sakhalin-1 pour conserver sa participation de 20 % dans le projet.

Valeurs associées

EXXON MOBIL
119,950 USD NYSE +0,47%
Gaz naturel
4,41 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
62,49 USD Ice Europ +0,06%
Pétrole WTI
58,60 USD Ice Europ +0,26%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un arbre de Noël devant la Bourse de New York, le 5 décembre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street stable avant Noël
    information fournie par AFP 24.12.2025 16:16 

    La Bourse de New York évolue sans grand dynamisme mercredi, à l'entame d'une séance écourtée de plusieurs heures à la veille de Noël, où une faible participation est attendue chez les investisseurs. Vers 15H05 GMT, le Dow Jones prenait 0,24%, l'indice Nasdaq cédait ... Lire la suite

  • Thierry Breton, alors commissaire européen au marché intérieur, lors d'une conférence de presse sur les enquêtes menées par l'UE sur Apple, Google et Meta en vertu de la nouvelle loi numérique, le 25 mars 2024 à Bruxelles ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )
    Thierry Breton, l'ancien commissaire européen devenu paria aux Etats-Unis
    information fournie par AFP 24.12.2025 16:14 

    Forte tête, Thierry Breton s'était imposé comme une figure centrale de l'ancienne équipe de la Commission européenne avec son combat en faveur de la régulation des géants de la tech, qui lui vaut aujourd'hui une interdiction de séjour aux Etats-Unis. Le Français, ... Lire la suite

  • Opérations de recherche et de sauvetage sur le site du crash d'un avion à destination de la Libye, transportant le chef d'état-major libyen, le général Mohamed Al-Haddad, retrouvé à 2 kilomètres au sud du village de Kesikkavak, près d'Ankara, le 24 décembre 2025 en Turquie ( AFP / ADEM ALTAN )
    Turquie: la boîte noire de l'avion libyen accidenté retrouvée
    information fournie par AFP 24.12.2025 16:05 

    La boîte noire de l'avion qui s'est écrasé mardi soir près d'Ankara, tuant tous ses passagers dont le chef d'état-major libyen et ses conseillers, a été retrouvée, a annoncé mercredi le ministre turc de l'Intérieur Ali Yerlikaya. "L'enregistreur vocal et la boite ... Lire la suite

  • Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York
    Wall Street entame sans changement une séance raccourcie avant Noël
    information fournie par Reuters 24.12.2025 15:48 

    La Bourse de New York avance sans direction mercredi à l'ouverture d'une séance raccourcie à la veille de Noël tandis que les investisseurs attendent de voir si les actions peuvent prolonger leurs gains records lors de cette ‍période traditionnellement faste pour ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank