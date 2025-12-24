La Russie reporte à 2027 la date limite pour la vente de la participation d'Exxon dans Sakhalin-1

Un décret pourrait aider Exxon à récupérer ses pertes après avoir quitté la Russie

Exxon a déprécié sa participation de 30 % pour un montant de 4,6 milliards de dollars en avril 2022

Exxon et Rosneft ont signé un accord non contraignant pour aider à la récupération

Poutine a autorisé les investisseurs étrangers à reprendre des participations dans Sakhalin-1

Le président russe Vladimir Poutine a prolongé d'un an le délai pour la vente de la participation de la major pétrolière américaine ExxonMobil

XOM.N dans le projet pétrolier et gazier Sakhalin-1, jusqu'au 1er janvier 2027, selon un décret publié mercredi.

Cette prolongation devrait aider Exxon à récupérer les pertes subies en Russie après son départ du pays à la suite du début du conflit entre Moscou et l'Ukraine en 2022.

En août, M. Poutine a signé un décret permettant aux investisseurs étrangers de reprendre des parts dans Sakhalin-1.

Exxon a enregistré une dépréciation de 4,6 milliards de dollars sur sa participation de 30 % dans le projet au large de la côte pacifique de la Russie en avril 2022.

Deux sources au fait des négociations ont déclaré à Reuters en septembre qu'Exxon et le géant énergétique public russe Rosneft ROSN.MM avaient signé un accord initial non contraignant visant à aider Exxon à récupérer ses pertes.

L'accord a marqué un pas timide vers le rétablissement des liens commerciaux, bien que peu de progrès soient attendus tant qu'un accord de paix n'aura pas été conclu en Ukraine et que les États-Unis et l'Union européenne n'auront pas allégé les sanctions contre la Russie.

La Russie a déclaré qu'elle accueillerait favorablement le retour des entreprises qui se sont retirées du pays.

Outre Exxon et Rosneft, l'indien ONGC Videsh ONVI.NS et le japonais SODECO étaient des investisseurs partenaires. Le gouvernement russe a autorisé ONGC Videsh et SODECO à conserver leurs participations.

Au début du mois, trois sources au fait du dossier ont déclaré qu'ONGC verserait dans un fonds d'abandon de Sakhalin-1 pour conserver sa participation de 20 % dans le projet.