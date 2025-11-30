 Aller au contenu principal
La Russie qualifie d'"actes de terrorisme" les attaques ukrainiennes contre le CPC et les pétroliers
information fournie par Reuters 30/11/2025 à 12:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère russe des affaires étrangères a déclaré dimanche que les attaques ukrainiennes contre les pétroliers et les infrastructures du Caspian Pipeline Consortium (CPC) en mer Noire étaient des "actes de terrorisme" qui menaçaient la liberté de navigation dans la région.

Le CPC, qui comprend des actionnaires russes, kazakhs et américains, a déclaré avoir interrompu ses activités après qu'un amarrage de son terminal russe en mer Noire a été considérablement endommagé par une attaque de drone naval ukrainien.

Commentant l'attaque, le ministère a déclaré que les installations visées étaient des infrastructures énergétiques civiles qui jouent un rôle important dans la sécurité énergétique mondiale et qui n'ont jamais fait l'objet de restrictions ou de limitations internationales.

Guerre en Ukraine

