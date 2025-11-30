La Russie qualifie d'"actes de terrorisme" les attaques ukrainiennes contre le CPC et les pétroliers

Le ministère russe des affaires étrangères a déclaré dimanche que les attaques ukrainiennes contre les pétroliers et les infrastructures du Caspian Pipeline Consortium (CPC) en mer Noire étaient des "actes de terrorisme" qui menaçaient la liberté de navigation dans la région.

Le CPC, qui comprend des actionnaires russes, kazakhs et américains, a déclaré avoir interrompu ses activités après qu'un amarrage de son terminal russe en mer Noire a été considérablement endommagé par une attaque de drone naval ukrainien.

Commentant l'attaque, le ministère a déclaré que les installations visées étaient des infrastructures énergétiques civiles qui jouent un rôle important dans la sécurité énergétique mondiale et qui n'ont jamais fait l'objet de restrictions ou de limitations internationales.