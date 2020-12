Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Russie participera à des exercices de la marine aux côtés de l'Otan Reuters • 10/12/2020 à 14:32









MOSCOU, 10 décembre (Reuters) - La marine russe a déclaré jeudi que ses navires participeraient, pour la première fois en dix ans, à des exercices aux côtés de l'Otan, qui impliqueront plus de 30 pays au large des côtes du Pakistan. Les exercices anti-piraterie AMAN-2021 se dérouleront dans les eaux près de Karachi en février prochain et inclueront, entre autres, les forces britannique, américaine, turque, chinoise et japonaise, a indiqué dans un communiqué le ministère russe de la Défense. La Russie prévoit d'envoyer une frégate, un patrouilleur, un remorqueur, un hélicoptère maritime et d'autres unités, a-t-elle déclaré sur son site internet. Les navires de la marine russe et de l'Otan n'avaient plus travaillé ensemble depuis les exercices Bold Monarch dirigés par l'organisation en 2011 au large des côtes espagnoles, selon l'agence de presse russe Tass. Les relations entre la Russie et l'Occident sont au plus bas depuis la fin de la guerre froide, notamment aggravées par l'annexion russe de la Crimée ukrainienne en 2014, les allégations de piratage des élections américaines et le conflit en Syrie. (Tom Balmforth, version française Dagmarah Mackos, édité par Jean-Michel Bélot)

