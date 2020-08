Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Russie ne voit pas la nécessité d'intervenir en Biélorussie Reuters • 31/08/2020 à 13:51









MOSCOU, 31 août (Reuters) - La Russie ne voit pas la nécessité d'envoyer des forces en Biélorussie en soutien au président Alexandre Loukachenko, qui contrôle la situation, a déclaré le Kremlin lundi. Alexandre Loukachenko est confronté à un mouvement de contestation depuis l'annonce de sa réélection à l'issue du scrutin présidentiel du 9 août, jugé frauduleux par l'opposition qui a une nouvelle fois manifesté en masse dimanche à Minsk. Vladimir Poutine a déclaré la semaine dernière avoir mis sur pied une unité spéciale de police pour soutenir Alexandre Loukachenko, à la demande de ce dernier. Le président russe avait néanmoins précisé qu'une telle force serait déployée seulement si la situation échappait à tout contrôle en Biélorussie. S'exprimant au cours d'une conférence téléphonique, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré lundi que les forces de sécurité biélorusses et les dirigeants du pays maîtrisaient la situation "de manière relativement assurée". La Russie se tient aussi prête à aider la Biélorussie à modifier sa Constitution si celle-ci en fait la demande, a ajouté Dmitri Peskov. La Russie a modifié en juillet sa propre Constitution, ce qui pourrait permettre à Vladimir Poutine de rester au pouvoir jusqu'en 2036. Alexandre Loukachenko, cité par l'agence RIA, a promis le 17 août qu'une nouvelle élection présidentielle aurait lieu en Biélorussie après une réforme de la Constitution. (Gabrielle Tétrault-Farber et Maxim Rodionov version française Bertrand Boucey)

