La Russie ne s'inclinera jamais devant les pressions américaines, dit Poutine

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré jeudi que la Russie ne s'inclinerait jamais devant les pressions exercées par les Etats-Unis ni aucun autre pays et a prévenu que toute frappe contre des cibles situées profondément en Russie provoquerait une réponse sérieuse voire massive.

Les sanctions américaines sont "inamicales" et "auront certaines conséquences, mais elles n'affecteront pas notre santé économique de manière significative", a déclaré Vladimir Poutine.

"Il s'agit évidemment d'une tentative de faire pression sur la Russie, mais aucun pays qui se respecte ni aucun peuple qui se respecte ne prend jamais de décision sous la pression."

Le chef du Kremlin a déclaré que briser l'équilibre des marchés internationaux de l'énergie pourrait provoquer une hausse des prix qui pourrait être gênante pour des pays comme les Etats-Unis.

Le président américain Donald Trump a imposé mercredi des sanctions contre la Russie en lien avec la guerre en Ukraine, ciblant deux grandes entreprises pétrolières russes, sur fond de frustration accrue à l'égard de Vladimir Poutine pour l'absence d'avancée dans les négociations de paix.

Le dirigeant russe a mis en garde contre l'utilisation par l'Ukraine de missiles de longue portée en Russie. "Si de telles armes étaient utilisées pour attaquer le territoire russe, la réponse sera sérieuse, si ce n'est massive. Laissons-les y réfléchir."

(Reuters; version française Camille Raynaud, édité par Kate Entringer)