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La Russie menace l'Arménie de mettre fin à ses livraisons d'énergie si elle persiste à se rapprocher de l'UE
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 14:52

La Russie a averti l'Arménie qu'elle suspendrait ou résilierait leurs accords relatifs à la fourniture de pétrole et de gaz à bas prix si Erevan poursuivait ses démarches en vue d'adhérer à l'Union européenne (UE), a déclaré mercredi une porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.

Cette mise en garde intervient alors que l'Arménie se prépare à renouveler le 7 juin les membres de son Assemblée nationale et que les sondages donnent une confortable avance au parti Contrat civil du Premier ministre Nikol Pashinyan, pro-européen.

"L'ambassade de Russie a officiellement transmis une lettre

... indiquant que si le processus d'adhésion à l'UE se poursuit, la partie russe suspendra ou résiliera unilatéralement l'accord de coopération sur la fourniture de gaz naturel, de produits pétroliers et de diamants bruts", a déclaré Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, à l'agence de presse RIA.

L’Arménie, pays enclavé du Caucase d’environ 3 millions d’habitants, entretient traditionnellement des liens étroits avec la Russie. Le pays accueille des bases militaires russes et dépend fortement des importations d’énergie de Moscou.

L'année dernière, Erevan a importé pour 2,7 milliards de mètres cubes (bcm) de gaz, dont 82% provenaient de Russie, selon l’agence de presse Interfax.

Les relations avec Moscou se sont toutefois détériorées ces dernières années, Erevan cherchant à renforcer ses liens avec Bruxelles et Washington. Au début du mois, Moscou a accusé l’Arménie d’être entraînée dans ce qui a été qualifié d'"orbite anti-russe" de l’UE.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'est rendu à Erevan mardi et a signé un accord de partenariat stratégique avec le ministre arménien des Affaires étrangères. L'Arménie a également adopté une loi lançant son processus d'adhésion à l'UE.

(Reuters; rédigé par Lucy Papachristou; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)

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