La Russie impose des restrictions sur l'application FaceTime d'Apple, selon des agences
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 09:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Russie a introduit desrestrictions à l'encontre de FaceTime, l'application d'appels vidéo d'Apple, largement utilisée dans le pays après que le gouvernement a restreint les services d'appels de WhatsApp et Telegram, ont rapporté les agences de presse russes jeudi.

Apple

Valeurs associées

APPLE
284,1500 USD NASDAQ -0,71%
