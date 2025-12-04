La Russie impose des restrictions sur l'application FaceTime d'Apple, selon des agences

La Russie a introduit desrestrictions à l'encontre de FaceTime, l'application d'appels vidéo d'Apple, largement utilisée dans le pays après que le gouvernement a restreint les services d'appels de WhatsApp et Telegram, ont rapporté les agences de presse russes jeudi.