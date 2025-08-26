La Russie et les Etats-Unis ont discuté d’accords énergétiques en marge des pourparlers sur l'Ukraine-sources

Des responsables américains et russes ont discuté au cours du mois de plusieurs accord énergétiques, en marge des négociations de paix en Ukraine, selon cinq sources proches du dossier.

Ces accords visaient à encourager le Kremlin à accepter un accord de paix et à inciter Washington à alléger certaines sanctions contre la Russie, selon les sources.

Depuis l’invasion de l’Ukraine en février 2022, les sanctions occidentales ont largement isolé la Russie des accords et investissements internationaux dans son secteur énergétique.

Les responsables ont évoqué le possible retour d’Exxon Mobil

XOM.N dans le projet Sakhalin-1 en Russie, ainsi que l’achat par la Russie de matériel américain pour ses projets de GNL, comme Arctic LNG 2, soumis aux sanctions.

Une autre idée était que les États-Unis achètent des brise-glaces nucléaires russes, selon Reuters.

Les sources se sont exprimées sous le couvert de l'anonymat car elles n'étaient pas autorisées à faire des déclarations publiques sur les négociations.

Les discussions ont eu lieu lors du voyage de l’envoyé américain Steve Witkoff à Moscou, où il a rencontré Poutine et Kirill Dmitriev. Elles ont également été abordées à la Maison blanche avec Donald Trump et brièvement lors du sommet en l’Alaska.

"La Maison blanche voulait annoncer un gros accord après le sommet", a déclaré une source.

"C'est ainsi que Trump a le sentiment d'avoir accompli quelque chose."

Le président américain et son équipe continuent de dialoguer avec la Russie et l’Ukraine pour mettre fin au conflit, a précisé un responsable de la Maison blanche.

Exxon Mobil a refusé de commenter, tandis que Rosneft et Novatek n’ont pas répondu à une demande de commentaire.

Lors de sa rencontre avec Trump en Alaska le 15 août, Vladimir Poutine avait signé un décret permettant aux investisseurs étrangers, dont Exxon Mobil, de récupérer des parts dans Sakhalin-1, à condition de soutenir la levée des sanctions occidentales.

La part de la major pétrolière américaine avait été saisie à la suite de la sortie d'Exxon Mobil de Russie en 2022.

(Reportage Anna Hirtenstein et Marwa Rashad à Londres ; avec Timothy Gardner à Washington et Sheila Dang à Houston ; version française Noémie Naudin, édité par Augustin Turpin)