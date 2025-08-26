 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 720,71
-1,56%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Russie et les Etats-Unis ont discuté d’accords énergétiques en marge des pourparlers sur l'Ukraine-sources
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 11:57

Des responsables américains et russes ont discuté au cours du mois de plusieurs accord énergétiques, en marge des négociations de paix en Ukraine, selon cinq sources proches du dossier.

Ces accords visaient à encourager le Kremlin à accepter un accord de paix et à inciter Washington à alléger certaines sanctions contre la Russie, selon les sources.

Depuis l’invasion de l’Ukraine en février 2022, les sanctions occidentales ont largement isolé la Russie des accords et investissements internationaux dans son secteur énergétique.

Les responsables ont évoqué le possible retour d’Exxon Mobil

XOM.N dans le projet Sakhalin-1 en Russie, ainsi que l’achat par la Russie de matériel américain pour ses projets de GNL, comme Arctic LNG 2, soumis aux sanctions.

Une autre idée était que les États-Unis achètent des brise-glaces nucléaires russes, selon Reuters.

Les sources se sont exprimées sous le couvert de l'anonymat car elles n'étaient pas autorisées à faire des déclarations publiques sur les négociations.

Les discussions ont eu lieu lors du voyage de l’envoyé américain Steve Witkoff à Moscou, où il a rencontré Poutine et Kirill Dmitriev. Elles ont également été abordées à la Maison blanche avec Donald Trump et brièvement lors du sommet en l’Alaska.

"La Maison blanche voulait annoncer un gros accord après le sommet", a déclaré une source.

"C'est ainsi que Trump a le sentiment d'avoir accompli quelque chose."

Le président américain et son équipe continuent de dialoguer avec la Russie et l’Ukraine pour mettre fin au conflit, a précisé un responsable de la Maison blanche.

Exxon Mobil a refusé de commenter, tandis que Rosneft et Novatek n’ont pas répondu à une demande de commentaire.

Lors de sa rencontre avec Trump en Alaska le 15 août, Vladimir Poutine avait signé un décret permettant aux investisseurs étrangers, dont Exxon Mobil, de récupérer des parts dans Sakhalin-1, à condition de soutenir la levée des sanctions occidentales.

La part de la major pétrolière américaine avait été saisie à la suite de la sortie d'Exxon Mobil de Russie en 2022.

(Reportage Anna Hirtenstein et Marwa Rashad à Londres ; avec Timothy Gardner à Washington et Sheila Dang à Houston ; version française Noémie Naudin, édité par Augustin Turpin)

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

EXXON MOBIL
111,745 USD NYSE +0,41%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
67,78 USD Ice Europ -1,40%
Pétrole WTI
63,76 USD Ice Europ -1,54%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank