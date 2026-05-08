La Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu annoncé par Moscou

La Russie et l'Ukraine se sont mutuellement accusées vendredi d'avoir violé le cessez-le-feu de deux jours annoncé par Moscou à l'occasion des célébrations de la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que 264 drones ukrainiens avaient été abattus aux premières heures de vendredi, tandis que le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a indiqué que la capitale avait été prise pour cible et que des responsables avaient signalé que la région de Perm, dans l'Oural, avait été attaquée par des drones.

La Russie a annoncé un cessez-le-feu du 8 au 10 mai, période durant laquelle elle célèbre la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie et organise un défilé militaire à Moscou.

La Russie a averti que toute tentative de l'Ukraine visant à perturber les célébrations entraînerait une frappe massive de missiles sur Kyiv, et Moscou a demandé aux diplomates étrangers d'évacuer la capitale ukrainienne avant toute éventuelle riposte.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré que l'armée russe avait continué à attaquer les positions ukrainiennes dans la nuit de jeudi à vendredi, ce qui démontre selon lui que Moscou n'avait pas fait "le moindre effort, même symbolique, pour cesser le feu sur le front."

Il a précisé qu'à 07h00 (04h00 GMT), on comptait plus de 140 frappes russes sur les positions de première ligne de Kyiv. Les forces russes ont mené 10 assauts pendant la nuit et lancé plus de 850 frappes de drones, a-t-il ajouté.

Le ministère russe de la Défense a affirmé au contraire que ses troupes avaient cessé les combats à minuit.

Moscou comme Kyiv ont dit riposter aux attaques menées par l'autre camp.

(Rédigé par Guy Faulconbridge et Lincoln Feast ; version française Tangi Salaün)