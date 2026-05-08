La Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture du titre et du chapeau pour inclure les allégations ukrainiennes, ajout de détails sur l'avertissement russe de représailles et de précisions sur les attaques signalées par les autorités russes et ukrainiennes)

La Russie et l'Ukraine se sont mutuellement accusées vendredi d'avoir violé un cessez-le-feu de deux jours annoncé par Moscou pour marquer les célébrations de la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie. Le ministère russe de la Défense a déclaré que 264 drones ukrainiens avaient été abattus aux premières heures de vendredi, tandis que le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a indiqué que la capitale avait été prise pour cible et que des responsables avaient signalé que la région de Perm, dans l'Oural, avait été attaquée par des drones.

La Russie a annoncé un cessez-le-feu du 8 au 10 mai, période durant laquelle elle célèbre la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie et organise un défilé militaire à Moscou.

La Russie avait averti que toute tentative de l'Ukraine visant à perturber les célébrations entraînerait une frappe massive de missiles sur Kyiv, et Moscou a demandé aux diplomates étrangers d'évacuer la capitale ukrainienne avant toute éventuelle riposte. Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré que les forces russes avaient continué à frapper les positions ukrainiennes pendant la nuit de vendredi, ce qui, selon lui, montrait que la Russie n'avait pas fait "la moindre tentative, même symbolique, de cesser le feu sur le front".

Il a indiqué qu’à 7h, heure locale (04h00 GMT), on comptait plus de 140 frappes russes sur les positions de première ligne de Kyiv. Les forces russes ont mené 10 assauts pendant la nuit et lancé plus de 850 frappes de drones, a-t-il ajouté.

"Comme nous l’avons fait au cours des dernières 24 heures, l’Ukraine ripostera de la même manière aujourd’hui. Nous défendrons nos positions et la vie de notre peuple", a déclaré Zelensky.

Cette semaine, en réponse à l'annonce de Moscou, Zelensky avait proposé un cessez-le-feu à durée indéterminée à compter du 6 mai, que la Russie, selon lui, a violé.

Aucune des deux parties n’a accepté les propositions de l’autre.

L'Union soviétique a perdu 27 millions de personnes pendant la Seconde Guerre mondiale, dont plusieurs millions en Ukraine, mais a repoussé les forces nazies jusqu'à Berlin, où Adolf Hitler s'est suicidé et où le drapeau rouge de la victoire soviétique a été hissé au-dessus du Reichstag en mai 1945.