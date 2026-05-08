La Russie et l'Ukraine continuent de s'affronter malgré les cessez-le-feu, tandis que Moscou se prépare pour le défilé de la Seconde Guerre mondiale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La Russie affirme que l'Ukraine a attaqué des régions russes et Moscou

* L'Ukraine affirme que la Russie a frappé des positions ukrainiennes

* Poutine a annoncé un cessez-le-feu les 8 et 9 mai, alors que la Russie célèbre la victoire de la Seconde Guerre mondiale

* La Russie a menacé de riposter si l'Ukraine perturbait le défilé

(Ajout des commentaires de Zelenskiy aux paragraphes 8 et 9, des attaques contre des installations pétrolières russes au paragraphe 6, et des commentaires d'analystes aux paragraphes 15 à 17) par Guy Faulconbridge et Mark Trevelyan

La Russie et l'Ukraine se sont mutuellement accusées vendredi d'avoir violé les cessez-le-feu qu'elles ont chacun déclaré séparément, alors que Moscou s'apprête à organiser son défilé annuel de la victoire de la Seconde Guerre mondiale sous haute sécurité.

Quatre ans après l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, les deux camps continuent de s'affronter à coups de missiles, de drones et d'artillerie, sans qu'une fin à la guerre ne soit en vue.

Le président Vladimir Poutine a déclaré unilatéralement un cessez-le-feu de deux jours, vendredi et samedi, pour les célébrations de la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie – la fête nationale la plus vénérée de Russie.

Kyiv a répondu qu'un cessez-le-feu limité à cette fête était inapproprié et a appelé à une trêve indéfinie devant débuter deux jours plus tôt, ce que Moscou a ignoré.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que 264 drones ukrainiens avaient été abattus aux premières heures de vendredi, tandis que le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a indiqué que la capitale avait été prise pour cible et que des responsables avaient signalé que la région de Perm, dans l'Oural, avait été attaquée par des drones.

L'Ukraine a déclaré avoir frappé une raffinerie de pétrole russe à Perm pour la deuxième journée consécutive, et avoir touché une autre installation pétrolière dans la ville de Yaroslavl.

La Russie a averti que toute tentative de l'Ukraine visant à perturber le défilé militaire de la Journée de la Victoire sur la Place Rouge samedi entraînerait une frappe massive de missiles sur Kyiv. Moscou a informé les diplomates étrangers que si l'Ukraine attaquait effectivement l'événement, ils devraient évacuer la capitale ukrainienne.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré que les forces russes avaient continué à frapper les positions ukrainiennes pendant la nuit, ce qui, selon lui, *montrait* que la Russie n'a pas fait « la moindre tentative, même symbolique, de cesser le feu sur le front ».

« Comme nous l’avons fait au cours des dernières 24 heures, l’Ukraine ripostera de la même manière aujourd’hui. Nous défendrons nos positions et la vie de notre peuple », a déclaré Zelenskiy.

Le commandant des drones ukrainiens, Robert Brovdi, a reconnu dans des commentaires au Guardian qu’une attaque « symbolique » sur la Place Rouge ferait la une des journaux du monde entier, mais a déclaré que l’Ukraine porterait probablement un « coup dur » là où les défenses aériennes russes *étaient* plus faibles.

« Pourquoi gaspiller des drones sur la “grande muraille” », a-t-il déclaré, faisant référence au renforcement de la sécurité autour de Moscou. « Si vous frappez le secteur énergétique ou l’armée, c’est la meilleure frappe, en périphérie. »

LA GUERRE AU MILIEU DES CÉLÉBRATIONS DE LA VICTOIRE DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE

L'Union soviétique a perdu 27 millions de personnes pendant la Seconde Guerre mondiale, dont plusieurs millions en Ukraine, mais a repoussé les forces nazies jusqu'à Berlin, où Adolf Hitler s'est suicidé et où le drapeau rouge de la victoire soviétique a été hissé au-dessus du Reichstag en mai 1945.

Le défilé de cette année à Moscou – qui est habituellement une démonstration de la puissance militaire russe avec des missiles balistiques intercontinentaux et des chars – ne comportera aucun équipement militaire en raison de la menace d’une attaque de l’Ukraine.

Le Kremlin a déclaré que la Russie *renforce* la sécurité autour de Poutine au cas où l'Ukraine attaquerait l'événement, lors duquel Poutine prononcera un discours. Il doit ensuite rencontrer des dignitaires étrangers en visite, notamment du Laos, de Malaisie et de Slovaquie.

Ces dernières années, le Kremlin a tenté d’utiliser les défilés de la victoire pour rallier les Russes à la cause de la guerre en Ukraine, mais les troupes de Moscou combattent désormais en Ukraine depuis bien plus de quatre ans – soit plus longtemps que l’implication soviétique, de 1941 à 1945, dans ce que les Russes appellent la Grande Guerre patriotique.

Olga Vlasova, chercheuse russe au King's College de Londres, a déclaré qu'il était frappant de constater que les autorités, en réduisant l'ampleur du défilé de cette année, mettaient en avant le danger d'une attaque ukrainienne au lieu de présenter l'événement comme une célébration.

« Elles tiennent délibérément un discours alarmiste... Elles tentent de faire comprendre à la population, enfin, en cette cinquième année de guerre, qu’il y a une guerre et que c’est notre réalité », a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique.

Elle a ajouté que ce message, associé à d'autres mesures récentes, notamment un renforcement du contrôle sur Internet, s'inscrivait dans le cadre d'un effort plus large visant à instiller la peur et à contrôler une population *lasse* de la guerre.

Moscou est en état d’alerte maximale face à toute tentative de l’Ukraine de perturber les événements de samedi: des agents de sécurité russes à bord de véhicules tout-terrain ont été aperçus près du Kremlin, tandis que les stations de métro seront fermées dans tout le centre de Moscou.

La Russie, qui contrôle environ 19,4 % du territoire ukrainien, a vu ses avancées ralentir cette année, ne s’emparant que de 700 km² au cours des quatre premiers mois de l’année, selon des cartes pro-ukrainiennes.

Les pourparlers de paix sont au point mort, l'Ukraine rejetant la demande de Poutine de céder des territoires qu'elle défend avec succès depuis 2022.