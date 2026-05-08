La Russie et l'Ukraine continuent de s'affronter malgré la proposition d'un cessez-le-feu à l'occasion des commémorations de la Seconde Guerre mondiale

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* La Russie affirme que l'Ukraine a attaqué des régions russes et Moscou

* L'Ukraine affirme que la Russie a frappé des positions ukrainiennes

* Poutine a annoncé un cessez-le-feu les 8 et 9 mai pour marquer la victoire de la Seconde Guerre mondiale

* La Russie a menacé de riposter si l'Ukraine perturbait le défilé

(Ajout de détails) par Guy Faulconbridge et Mark Trevelyan

Vendredi, la Russie et l'Ukraine se sont mutuellement accusées d'avoir violé le cessez-le-feu unilatéral de deux jours annoncé par le président russe Vladimir Poutine pour marquer les célébrations de l'anniversaire de la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie.

Quatre ans après que l'invasion russe de l'Ukraine en 2022 a déclenché le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, la Russie et l'Ukraine continuent de s'affronter à coups de missiles, de drones et d'artillerie.

Aucune victoire n'étant encore en vue pour l'une ou l'autre des parties dans cette guerre d'usure épuisante, Poutine a annoncé un cessez-le-feu les 8 et 9 mai pour permettre la célébration de la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie – la fête nationale la plus vénérée de Russie.

Kyiv a répondu qu'un cessez-le-feu uniquement pour la fête était inapproprié et a appelé à la place à une trêve indéfinie devant débuter deux jours plus tôt, ce que Moscou a ignoré.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que 264 drones ukrainiens avaient été abattus aux premières heures de vendredi, tandis que le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a indiqué que la capitale avait été prise pour cible et que des responsables avaient signalé que la région de Perm, dans l’Oural, avait été attaquée par des drones.

“Malgré la déclaration d’un cessez-le-feu, les forces armées ukrainiennes ont continué à lancer des attaques à l’aide de drones et d’artillerie contre les positions de nos troupes, ainsi que contre des installations civiles dans les régions frontalières de Belgorod et de Koursk”, a déclaré le ministère russe de la Défense.

La Russie a averti que toute tentative de l'Ukraine visant à perturber le défilé militaire de la Journée de la Victoire sur la Place Rouge samedi entraînerait une frappe massive de missiles sur Kyiv. Moscou a informé les diplomates étrangers que si l'Ukraine attaquait effectivement l'événement, ils devraient évacuer la capitale ukrainienne.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré que les forces russes avaient continué à frapper les positions ukrainiennes dans la nuit de vendredi, ce qui, selon lui, montre que la Russie n’a pas fait “la moindre tentative, même symbolique, de cessez-le-feu sur le front”.

“Comme nous l’avons fait au cours des dernières 24 heures, l’Ukraine ripostera de la même manière aujourd’hui. Nous défendrons nos positions et la vie de notre peuple”, a déclaré Zelensky.

LA GUERRE AU MILIEU DES CÉLÉBRATIONS DE LA VICTOIRE DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE

L'Union soviétique a perdu 27 millions de personnes pendant la Seconde Guerre mondiale, dont plusieurs millions en Ukraine, mais a repoussé les forces nazies jusqu'à Berlin, où Adolf Hitler s'est suicidé et où le drapeau rouge de la victoire soviétique a été hissé au-dessus du Reichstag en mai 1945.

Le défilé de cette année à Moscou – habituellement une démonstration de la puissance militaire russe avec des missiles balistiques intercontinentaux et des chars – ne comportera aucun équipement militaire en raison de la menace d'une attaque de l'Ukraine.

La Russie renforce la sécurité autour de Poutine au cas où l'Ukraine lancerait une attaque lors des célébrations de samedi, a déclaré le Kremlin.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a rejeté les informations de CNN et d'autres médias occidentaux selon lesquelles la protection de Poutine avait été renforcée par crainte d'un coup d'État ou d'un assassinat.

“Vous savez qu’à la veille des grandes fêtes, et bien sûr, peut-être surtout, du Jour de la Victoire dans notre pays, des mesures de sécurité supplémentaires sont toujours prises par les services spéciaux compétents”, a déclaré Dmitri Peskov aux journalistes.

Le conseiller du Kremlin, Youri Ouchakov, a déclaré jeudi que Poutine prononcerait un discours lors de l'événement et rencontrerait ensuite les dignitaires étrangers en visite, notamment ceux du Laos, de la Malaisie et de la Slovaquie.

UNE GUERRE QUI DURE DEPUIS PLUS DE QUATRE ANS

Ces dernières années, le Kremlin a tenté d’utiliser les défilés de la victoire pour rallier les Russes à la cause de la guerre en Ukraine, mais les troupes de Moscou combattent désormais en Ukraine depuis bien plus de quatre ans – soit plus longtemps que l’implication soviétique, de 1941 à 1945, dans ce que les Russes appellent la Grande Guerre patriotique.

La Russie, qui contrôle environ 19,4 % du territoire ukrainien, a vu ses avancées ralentir cette année, ne s'emparant que de 700 km² au cours des quatre premiers mois de l'année, selon des cartes pro-ukrainiennes.

Aucune issue n'est en vue, les pourparlers de paix étant au point mort, l'Ukraine refusant la demande de Poutine de céder des territoires qu'elle défend avec succès depuis 2022.

Les entreprises et les citoyens russes ont exprimé une frustration croissante ces dernières semaines face aux fréquentes coupures d'Internet que Poutine a justifiées comme des mesures de sécurité nécessaires.

Moscou est en état d'alerte maximale face à toute tentative de l'Ukraine de perturber les événements de samedi: des agents de sécurité russes à bord de véhicules tout-terrain ont été aperçus près du Kremlin, tandis que les stations de métro seront fermées dans tout le centre de Moscou.