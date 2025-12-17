La Russie estime que les tensions autour du Venezuela pourraient avoir des conséquences imprévisibles pour l'Occident - TASS

Le ministère russe des affaires étrangères a déclaré mercredi que les tensions autour du Venezuela pourraient avoir des conséquences imprévisibles pour l'ensemble de l'Occident, a rapporté l'agence de presse publique russe TASS.