La Russie estime que les tensions autour du Venezuela pourraient avoir des conséquences imprévisibles pour l'Occident - TASS

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le ministère russe des affaires étrangères a déclaré mercredi que les tensions autour du Venezuela pourraient avoir des conséquences imprévisibles pour l'ensemble de l'Occident, a rapporté l'agence de presse publique russe TASS.
