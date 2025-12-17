 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Russie estime que les tensions autour du Venezuela pourraient avoir des conséquences imprévisibles pour l'Occident - TASS
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 10:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère russe des affaires étrangères a déclaré mercredi que les tensions autour du Venezuela pourraient avoir des conséquences imprévisibles pour l'ensemble de l'Occident, a rapporté l'agence de presse publique russe TASS.

Valeurs associées

Gaz naturel
3,89 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
60,22 USD Ice Europ +2,35%
Pétrole WTI
56,64 USD Ice Europ +2,59%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank