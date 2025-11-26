 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 063,96
+0,48%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Russie constate que l'Ukraine continue de recevoir des armes et des renseignements américains malgré la tentative de réinitialisation américano-russe
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 12:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le vice-ministre russe des affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a déclaré mercredi que l'Ukraine continuait à recevoir des armes fabriquées aux États-Unis et des renseignements américains, malgré les signaux envoyés par Washington concernant l'amélioration des liens avec Moscou.

Ryabkov a déclaré que le travail de normalisation des relations diplomatiques entre la Russie et les États-Unis se poursuivait, mais qu'il n'y avait pas eu de progrès significatifs en ce qui concerne la reprise des vols directs.

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

Gaz naturel
4,42 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
62,51 USD Ice Europ -0,21%
Pétrole WTI
58,03 USD Ice Europ -0,14%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank