Le vice-ministre russe des affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a déclaré mercredi que l'Ukraine continuait à recevoir des armes fabriquées aux États-Unis et des renseignements américains, malgré les signaux envoyés par Washington concernant l'amélioration des liens avec Moscou.
Ryabkov a déclaré que le travail de normalisation des relations diplomatiques entre la Russie et les États-Unis se poursuivait, mais qu'il n'y avait pas eu de progrès significatifs en ce qui concerne la reprise des vols directs.
