La Russie constate que l'Ukraine continue de recevoir des armes et des renseignements américains malgré la tentative de réinitialisation américano-russe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le vice-ministre russe des affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a déclaré mercredi que l'Ukraine continuait à recevoir des armes fabriquées aux États-Unis et des renseignements américains, malgré les signaux envoyés par Washington concernant l'amélioration des liens avec Moscou.

Ryabkov a déclaré que le travail de normalisation des relations diplomatiques entre la Russie et les États-Unis se poursuivait, mais qu'il n'y avait pas eu de progrès significatifs en ce qui concerne la reprise des vols directs.