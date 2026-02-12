La Russie bloque le service de messagerie WhatsApp de Meta, selon le FT

Les autorités russes ont retiré WhatsApp, propriété de Meta Platforms META.O , qui comptait au moins 100 millions d'utilisateurs dans le pays jusqu'à récemment, de l'équivalent d'un annuaire en ligne géré par le régulateur de l'internet, a rapporté le Financial Times mercredi.