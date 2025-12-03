La Russie bloque l'accès à la plateforme américaine de jeux pour enfants Roblox

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire sur Roblox aux paragraphes 3 et 4)

La Russie a bloqué l'accès à la plateforme américaine de jeux pour enfants Roblox RBLX.N , l'accusant de distribuer du matériel extrémiste et de la "propagande LGBT".

En annonçant cette mesure mercredi, l'organisme de surveillance des communications Roskomnadzor a déclaré que Roblox était "truffé de contenus inappropriés susceptibles d'avoir un impact négatif sur le développement spirituel et moral des enfants".

Un porte-parole de Roblox a déclaré dans un commentaire envoyé par courriel à Reuters: "Nous respectons les lois et réglementations locales dans les pays où nous opérons et nous pensons que Roblox offre un espace positif pour l'apprentissage, la création et la création de liens significatifs pour tout le monde."

Le porte-parole a déclaré que Roblox "a un engagement profond en matière de sécurité et que nous disposons d'un ensemble solide de mesures de sécurité proactives et préventives conçues pour détecter et empêcher les contenus préjudiciables sur notre plateforme".

Roblox, qui comptait en moyenne 151,5 millions d'utilisateurs actifs quotidiens au troisième trimestre de cette année, a été interdit par plusieurs pays, dont l'Irak et la Turquie , en raison de craintes que des prédateurs n'exploitent la plateforme pour abuser d'enfants.

Roskomnadzor a l'habitude de restreindre l'accès aux médias occidentaux et aux plateformes technologiques qu'il considère comme hébergeant des contenus contraires à la législation russe.

L'année dernière, l'application d'apprentissage des langues Duolingo a supprimé les références à ce que la Russie appelle les "relations sexuelles non traditionnelles" après avoir été avertie par l'organisme de surveillance de la publication de contenus LGBT.

En 2023, la Russie a qualifié d'extrémiste ce qu'elle a appelé le "mouvement LGBT international" et de terroristes ceux qui le soutiennent, ouvrant ainsi la voie à de graves poursuites pénales contre les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transgenres, ainsi que leurs défenseurs. En août de cette année, la Russie a commencé à limiter certains appels sur WhatsApp, propriété de Meta Platforms

META.O , et sur Telegram, accusant les plateformes étrangères de refuser de partager des informations avec les autorités chargées de l'application de la loi dans les affaires de fraude et de terrorisme. La semaine dernière, Roskomnadzor a menacé de bloquer complètement WhatsApp.