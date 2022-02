La Russie attaque l’Ukraine : les marchés vont devoir s’adapter au choc

La Russie attaque l’Ukraine

Alors que le scénario du pire se matérialise en Ukraine, point sur la situation et ses implications avec Amundi.

Les marchés mondiaux n'intégraient pas un scénario de guerre et sont en train de s'ajuster. Il faudra du temps pour que la situation se stabilise. En attendant, l'incertitude et la volatilité persisteront, avec la possibilité de voir des sur-réactions à la baisse. Le marché n'a pas encore pris la pleine mesure des impacts de ce choc géopolitique majeur. Il nous semble donc trop tôt pour nous repositionner à l'achat sur les actifs risqués.

L'escalade des tensions entre la Russie et l'Ukraine ajoute de l'incertitude aux perspectives mondiales, à un moment où les banques centrales agissent pour lutter contre les pressions inflationnistes. Le conflit russo-ukrainien pèse sur la confiance des marchés et les prix des matières premières, dans un environnement déjà inflationniste. Le risque de stagflation en Europe augmente (l'inflation se renforce alors que la croissance faiblit). La Chine est relativement isolée de ces phénomènes, ce qui renforce le rôle des actifs chinois comme instruments de diversification dans les portefeuilles.

D'un point de vue global, nous estimons qu'il faut maintenir les couvertures en place et rester prudent. Nous déconseillons de réagir de manière brutale aux excès qui se produiront vraisemblablement dans les prochains jours. Un positionnement adéquat dans les portefeuilles sur certaines valeurs refuge (obligations d'Etat, or et certaines devises) peut permettre d'amortir la baisse des actifs risqués. Les actions, du fait de leur liquidité, seront la première cible de réduction des expositions au risque et le crédit suivra probablement. Dans l'ensemble, il sera essentiel de conserver des volants de liquidités dans les portefeuilles et de rester très attentif à la gestion de cette liquidité.

Une résolution rapide de la situation nous paraît très improbable et nous révisons à la hausse la probabilité d'une nouvelle augmentation généralisée des primes de risque. Les actions des banques centrales vont être déterminantes. L'orientation des politiques monétaires pourrait changer si la croissance est en danger.

Consulter l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous.