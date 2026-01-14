La Russie affirme que l'attaque d'un pétrolier près du CPC a été menée par des drones ukrainiens

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère russe de la Défense a déclaré mercredi que l'attaque du pétrolier Matilda en mer Noire le 13 janvier avait été menée par deux drones ukrainiens à environ 100 km de la ville d'Anapa, dans la région russe de Krasnodar. Des drones ont frappé deux pétroliers en mer Noire mardi, dont un affrété par la major pétrolière américaine Chevron

CVX.N , ont déclaré les compagnies concernées, alors qu'ils naviguaient vers un terminal sur la côte russe.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement cette information.