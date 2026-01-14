 Aller au contenu principal
La Russie affirme que l'attaque d'un pétrolier près du CPC a été menée par des drones ukrainiens
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 13:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère russe de la Défense a déclaré mercredi que l'attaque du pétrolier Matilda en mer Noire le 13 janvier avait été menée par deux drones ukrainiens à environ 100 km de la ville d'Anapa, dans la région russe de Krasnodar. Des drones ont frappé deux pétroliers en mer Noire mardi, dont un affrété par la major pétrolière américaine Chevron

CVX.N , ont déclaré les compagnies concernées, alors qu'ils naviguaient vers un terminal sur la côte russe.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement cette information.

Valeurs associées

CHEVRON
163,830 USD NYSE 0,00%
EXXON MOBIL
126,480 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
3,42 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
66,40 USD Ice Europ +1,44%
Pétrole WTI
61,97 USD Ice Europ +1,39%
