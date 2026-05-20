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Affaire des statuettes: Dominique de Villepin visé par une enquête du parquet financier
information fournie par AFP 20/05/2026 à 14:47

Dominique de Villepin, ancien Premier ministreet candidat potentiel à l'élection présidentielle de 2027, le 12 mai 2026 à Strasbourg ( AFP / ROMEO BOETZLE )

Dominique de Villepin, ancien Premier ministreet candidat potentiel à l'élection présidentielle de 2027, le 12 mai 2026 à Strasbourg ( AFP / ROMEO BOETZLE )

Le parquet national financier (PNF) a ouvert une enquête préliminaire visant Dominique de Villepin dans l'affaire des statuettes qu'il a reçues lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères et qu'il a ensuite conservées, a annoncé mercredi le procureur de la République financier, Pascal Prache.

Cette enquête a été ouverte mardi par le PNF "des chefs de recel de détournement de fonds publics et toutes infractions connexes", a-t-il précisé dans un communiqué.

Cette enquête, ouverte par le PNF "sur la base des éléments portés à sa connaissance", porte "sur les conditions dans lesquelles une statuette et un buste auraient été offerts à Dominique de Villepin, alors qu'il était ministre des Affaires étrangères entre 2002 et 2004, puis conservés par celui-ci", a encore expliqué M. Prache.

Dominique de Villepin, candidat potentiel à l'élection présidentielle, a reconnu le 10 mai avoir commis "une erreur" en acceptant deux statuettes en cadeau lorsqu'il était au quai d'Orsay et qu'il a récemment rendues.

"C'était une erreur. Je n'aurais pas dû les accepter", a déclaré sur France Inter l'ex-Premier ministre, rappelant qu'il "n'y avait pas d'encadrement de ces situations à l'époque".

Le lobbyiste Robert Bourgi a affirmé, dans l'émission Complément d'Enquête diffusée sur France 2, avoir servi d'intermédiaire pour offrir à Dominique de Villepin deux statuettes de Napoléon payées par Blaise Compaoré, alors président du Burkina Faso, et par l'homme d'affaires italien Gian Angelo Perrucci.

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1 commentaire

  • 15:06

    Ça y est, la justice se (re)met en marche ! Les candidats autoproclamés à la Présidentielle, PHILIPPE, DE VILLEPIN sont dans le viseur !

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